Crisis financiera obliga a cerrar escuelas en Houston y padres en lágrimas rechazan la decisión

El Distrito Escolar Independiente de Pasadena (ISD, por sus siglas en inglés), en el área metropolitana de Houston, en Texas, aprobó el martes una medida para cerrar la primaria McMasters Elementary y reestructurar la escuela Tegeler. La decisión se basa en una crisis financiera en el sector educativo a causa de la caída en la matrícula estudiantil, junto con el alto costo que representa mantenerlas en funcionamiento.

Pasadena ISD cierra McMasters por déficit y caída de matrícula en el área de Houston

El martes por la noche, la junta del Pasadena ISD votó a favor de cerrar la Escuela Primaria McMasters. Además, se aprobó un plan para reestructurar la Escuela Comunitaria Tegeler.

La medida, según consignó el medio local Click Houston, se debe a una disminución en la inscripción de más de 2000 estudiantes en años recientes y al aumento de los costos operativos.

El distrito escolar independiente de Pasadena, en Houston, decidió cerrar la Escuela Primaria McMaster por el millonario déficit presupuestario Home.com

Como el ingreso de dinero para mantener las instituciones educativas en funcionamiento está estrechamente ligado a la cantidad de alumnos que concurren, los funcionarios afirmaron que el distrito recibe cada vez menos fondos.

Asimismo, remarcaron el deterioro de la infraestructura de la institución primaria McMasters. Al respecto, aseguraron que sería necesaria una inversión de millones de dólares para renovarla.

Padres de McMasters y Tegeler rechazan el cierre de escuelas aprobado por Pasadena ISD

Según detalló el distrito en un comunicado, los estudiantes de McMasters serán trasladados a la Escuela Primaria Parks. La instalación está ubicada a menos de una milla (1,6 km) de distancia y el traspaso ocurrirá antes del inicio del próximo año escolar.

Los funcionarios señalaron también que los miembros del personal conservarán sus empleos. En lugar de despedir a los empleados, los ajustes de personal se gestionarán mediante la no reposición de empleados. Esto significa que es probable que no se cubran los puestos vacantes.

Los padres de los estudiantes afectados por el cierre de escuelas en Houston manifestaron su rechazo a la medida Freepik

En medio de esta situación, los padres manifestaron su rechazo a la medida. De acuerdo con Telemundo, calificaron la medida como “un insulto y hasta una bofetada para la comunidad”.

Pese a que aseguró empatizar con el lamento de los ciudadanos, la superintendente Toni Lopez sostuvo que el distrito debió tomar la decisión debido al déficit presupuestario de más de US$20 millones.

Houston ISD también cerrará 12 escuelas en 2026-2027 por baja inscripción y costos edilicios

En paralelo, el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD, por sus siglas en inglés), también dentro de la misma área metropolitana, avanzó con cierres en un contexto de déficit financiero por la caída en la matrícula de estudiantes. A principios de año, el superintendente Mike Miles propuso el cierre o consolidación de 12 instituciones:

Cierres totales (serán absorbidas por otras entidades): Alcott Elementary, Briscoe Elementary, Burrus Elementary, Franklin Elementary, Nat Q. Henderson Elementary, Port Houston Elementary y Ross Elementary School.

(serán absorbidas por otras entidades): Alcott Elementary, Briscoe Elementary, Burrus Elementary, Franklin Elementary, Nat Q. Henderson Elementary, Port Houston Elementary y Ross Elementary School. Co-ubicaciones (se mudan a otro edificio pero mantienen su nombre y director):

(se mudan a otro edificio pero mantienen su nombre y director): Cage Elementary se mudará al edificio de Lantrip Elementary.

se mudará al edificio de Lantrip Elementary.



Fleming y McReynolds Middle Schools se ubicarán en Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men.

se ubicarán en Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men.



Hobby Elementary se mudará a la Lawson Middle School (los estudiantes de Pre-K y kínder irán al Martin Luther King Jr. Early Childhood Center).

se mudará a la (los estudiantes de Pre-K y kínder irán al Martin Luther King Jr. Early Childhood Center). Absorción: Middle College High School en HCC Gulfton cerrará y sus alumnos serán absorbidos por Liberty High School.

Finalmente, el 26 de febrero, la junta administradora votó 9-0 para aprobar el plan propuesto. De acuerdo con los plazos establecidos, los cambios entrarán en vigor en junio, antes del próximo ciclo escolar, informó el Houston Chronicle.

La decisión se debe a que, según el superintendente, el HISD perdió 7900 estudiantes solo en este año lectivo. En esa línea, se identificaron 96 planteles con problemas críticos que requerirían un reemplazo total. Miles señaló que casi el 25% de las escuelas operan a menos del 50% de su capacidad.

Para el cierre, se seleccionaron entidades educativas con un Índice de Condición de la Instalación (FCI, por sus siglas en inglés) del 75% o más. Esto significa que el costo de reparación es casi igual al de reemplazo.

El plan estima que el distrito podría ahorrar entre US$12 y US$18 millones en total, aproximadamente de US$1 millón a US$1,5 millones por cada campus consolidado.