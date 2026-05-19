Buenas noticias en Texas: el programa confirmado por Abbott que beneficiará a cientos de estudiantes técnicos

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, informó los avances en la implementación de un programa que beneficiará a cientos de trabajadores técnicos. La iniciativa otorgará subvenciones millonarias para apoyar los programas de formación profesional y técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en nueve instituciones educativas del este del estado, con el objetivo de capacitar a los estudiantes en ocupaciones de alta demanda.

Abbott anuncia más de US$2,5 millones en subvenciones JET para escuelas del este de Texas

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) otorgó recientemente nueve subvenciones como parte del programa Empleos y Educación para Texanos (JET, por sus siglas en inglés), según confirmó la oficina del gobernador mediante un comunicado de prensa.

El programa de Abbott en Texas otorgará subvenciones para la formación en empleos de alta demanda, como el de técnico automotriz Freepik

Estos fondos ayudarán a las escuelas a adquirir e instalar equipos para capacitar a 700 estudiantes en una primera etapa en ocupaciones de alta demanda. Entre los empleos, figuran los puestos de técnicos de servicio automotor, enfermeros registrados, mecánicos e instaladores de sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés).

En el comunicado, Abbott enfatizó la importancia de la inversión. “Estas subvenciones brindarán a los estudiantes del este de Texas la capacitación práctica y la educación técnica que necesitan para tener una carrera exitosa”, expresó en primer lugar.

En esa línea, el gobernador agregó que “el futuro del estado está en buenas manos gracias a la educación que se ofrece hoy a los jóvenes texanos”.

Por su parte, Joe Esparza, presidente de la TWC, destacó el rol de la organización. “La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas se enorgullece de apoyar a los empleadores para que satisfagan las necesidades laborales actuales y futuras”, manifestó.

El gobernador Greg Abbott sostuvo que el programa beneficiará a los estudiantes mediante la capacitación práctica y la educación técnica en ocupaciones de alta demanda Instagram @governorabbott

Las nueve escuelas de Texas que recibirán fondos JET para capacitar a 700 estudiantes

Según el anuncio de la oficina de Abbott, las siguientes instituciones educativas recibieron subvenciones en el Estado de la Estrella Solitaria como parte del programa:

Distrito Escolar Independiente de Central Heights (ISD) : US$219.849 para capacitar a 50 estudiantes como flebotomistas en colaboración con Angelina College.

: US$219.849 para capacitar a 50 estudiantes como flebotomistas en colaboración con Angelina College. Distrito Escolar Independiente de Frankston : US$321.458 para formar a 147 alumnos como soldadores en colaboración con Trinity Valley Community College.

: US$321.458 para formar a 147 alumnos como soldadores en colaboración con Trinity Valley Community College. Distrito Escolar Independiente de Hawkins : US$334.330 para preparar a 20 estudiantes como técnicos de emergencias médicas en colaboración con Tyler Junior College.

: US$334.330 para preparar a 20 estudiantes como técnicos de emergencias médicas en colaboración con Tyler Junior College. Distrito Escolar Independiente de Kemp : US$226.442 para brindar formación técnica a 130 alumnos como auxiliares de enfermería en colaboración con Trinity Valley Community College.

: US$226.442 para brindar formación técnica a 130 alumnos como auxiliares de enfermería en colaboración con Trinity Valley Community College. Kilgore College : US$354.491 para capacitar a 60 alumnos como mecánicos e instaladores de sistemas de climatización.

: US$354.491 para capacitar a 60 alumnos como mecánicos e instaladores de sistemas de climatización. Distrito Escolar Independiente de Martinsville : US$192.032 para entrenar a cinco estudiantes como auxiliares de enfermería en colaboración con Panola College.

: US$192.032 para entrenar a cinco estudiantes como auxiliares de enfermería en colaboración con Panola College. Distrito Escolar Independiente de Mineola : US$274.989 para formar a 165 alumnos como técnicos y mecánicos de servicio automotor en colaboración con Tyler Junior College.

: US$274.989 para formar a 165 alumnos como técnicos y mecánicos de servicio automotor en colaboración con Tyler Junior College. Colegio Comunitario del Noreste de Texas : US$275.416 para brindar formación a 96 estudiantes como enfermeros titulados.

: US$275.416 para brindar formación a 96 estudiantes como enfermeros titulados. Tyler Junior College: US$325.293 para capacitar a 27 alumnos como tecnólogos y técnicos veterinarios.

El 15 de mayo, Brent Connett, comisionado de la TWC en representación del público, entregó el dinero en una ceremonia a la que asistieron funcionarios estatales y locales, junto con personal escolar del Tyler Junior College.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Cómo funciona el programa JET de Texas para financiar educación técnica y empleos de alta demanda

La iniciativa de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas otorga subvenciones para la compra e instalación de equipos destinados a cursos de educación técnica y profesional.

El plan financia equipos para que las instituciones educativas ofrezcan cursos que conduzcan a la obtención de una licencia, certificado o título postsecundario en ocupaciones de alta demanda, según el sitio web oficial. El proceso es el siguiente:

Solicitud: las instituciones educativas elegibles solicitan financiamiento a través de un proceso de subvención competitivo . Las peticiones se gestionan mediante el portal de adquisiciones de la TWC, donde los interesados deben registrarse para presentar sus documentos.

las instituciones educativas elegibles solicitan financiamiento a través de un . Las peticiones se gestionan mediante el portal de adquisiciones de la TWC, donde los interesados deben registrarse para presentar sus documentos. Revisión y Adjudicación: la Junta Asesora de JET se reúne trimestralmente para revisar las solicitudes recibidas y evaluar su viabilidad.

Para el bienio del año fiscal 26–27, se asignaron US$30 millones para este programa.

Las ocupaciones de alta demanda son determinadas por las Juntas de Desarrollo de la Fuerza Laboral. La iniciativa prioriza el apoyo a industrias emergentes o sectores que demuestren una necesidad crítica de trabajadores en el estado de Texas.