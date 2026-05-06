Cuándo terminan las clases en Texas: el inicio de las vacaciones de verano 2026

En el estado de Texas, al sur de Estados Unidos, las clases terminarán a finales de mayo para la mayoría de los distritos escolares (ISD, por sus siglas en inglés). Si bien no existe una fecha determinada para todos los colegios, ya que cada área establece su propio calendario, las vacaciones empezarán en dos semanas para la mayor parte de los estudiantes, mientras que el resto lo hará a principios de junio.

La fecha en la que terminan las clases en Texas en 2026

Este 2026, el ciclo escolar terminará entre el 22 de mayo y el 4 de junio de 2026 en el Estado de la Estrella Solitaria. En este período comenzarán las vacaciones para los alumnos de escuela secundaria y primaria, aunque la fecha exacta varía entre condados y distritos escolares.

Las vacaciones de verano para la mayoría de los estudiantes en Texas comenzarán a finales de mayo Freepik

De acuerdo con los calendarios establecidos por las autoridades educativas, las fechas en las que terminan las clases para los principales distritos de Texas son:

Houston (HISD, por sus siglas en inglés): jueves 4 de junio de 2026, según el calendario oficial.

(HISD, por sus siglas en inglés): según el calendario oficial. Dallas (DISD, por sus siglas en inglés): miércoles 27 de mayo , según el calendario oficial.

(DISD, por sus siglas en inglés): , según el calendario oficial. Austin (AISD, por sus siglas en inglés): jueves 28 de mayo , según el cronograma oficial.

(AISD, por sus siglas en inglés): , según el cronograma oficial. Arlington: viernes 22 de mayo, según el calendario.

Las vacaciones escolares en Texas empiezan entre el 10 y el 18 de agosto de 2026 Freepik

Cuándo es la fecha de inicio de las vacaciones de verano 2026 y la vuelta a clases

De acuerdo con la información establecida en los cronogramas oficiales, los alumnos regresan a clases tras el receso de verano, generalmente entre el 10 y el 18 de agosto.

Para los distritos escolares más importantes (los que tienen la mayor cantidad de alumnos en las ciudades más grandes), las fechas son:

Houston : martes 11 de agosto de 2026 (previsto en calendario del distrito). HISD suele comenzar siempre en la segunda semana de agosto .

: HISD suele comenzar siempre en la . Dallas : lunes 10 de agosto de 2026 . ISD mantiene tradicionalmente uno de los inicios más tempranos del estado.

: . ISD mantiene tradicionalmente uno de los inicios más tempranos del estado. Austin : miércoles 12 de agosto de 2026. AISD normalmente inicia a mitad de la segunda semana de agosto.

: AISD normalmente inicia a mitad de la segunda semana de agosto. Arlington: miércoles 12 de agosto de 2026 (basado en calendario típico del distrito). ISD suele comenzar entre el 11 y el 13 de agosto.

Las vacaciones escolares en los distritos de Texas

En Texas, cada distrito escolar decide las fechas exactas de vacaciones, pero existen períodos que deben respetarse por ley. Los principales recesos escolares son: