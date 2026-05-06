Cuándo terminan las clases en Texas: el inicio de las vacaciones de verano 2026
La fecha establecida no es única para todo el estado porque cada distrito escolar aprueba su propio calendario; la ley estatal determina que los cursos no pueden terminar antes del 15 de mayo
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En el estado de Texas, al sur de Estados Unidos, las clases terminarán a finales de mayo para la mayoría de los distritos escolares (ISD, por sus siglas en inglés). Si bien no existe una fecha determinada para todos los colegios, ya que cada área establece su propio calendario, las vacaciones empezarán en dos semanas para la mayor parte de los estudiantes, mientras que el resto lo hará a principios de junio.
La fecha en la que terminan las clases en Texas en 2026
Este 2026, el ciclo escolar terminará entre el 22 de mayo y el 4 de junio de 2026 en el Estado de la Estrella Solitaria. En este período comenzarán las vacaciones para los alumnos de escuela secundaria y primaria, aunque la fecha exacta varía entre condados y distritos escolares.
De acuerdo con los calendarios establecidos por las autoridades educativas, las fechas en las que terminan las clases para los principales distritos de Texas son:
- Houston (HISD, por sus siglas en inglés): jueves 4 de junio de 2026, según el calendario oficial.
- Dallas (DISD, por sus siglas en inglés): miércoles 27 de mayo, según el calendario oficial.
- Austin (AISD, por sus siglas en inglés): jueves 28 de mayo, según el cronograma oficial.
- Arlington: viernes 22 de mayo, según el calendario.
Cuándo es la fecha de inicio de las vacaciones de verano 2026 y la vuelta a clases
De acuerdo con la información establecida en los cronogramas oficiales, los alumnos regresan a clases tras el receso de verano, generalmente entre el 10 y el 18 de agosto.
Para los distritos escolares más importantes (los que tienen la mayor cantidad de alumnos en las ciudades más grandes), las fechas son:
- Houston: martes 11 de agosto de 2026 (previsto en calendario del distrito). HISD suele comenzar siempre en la segunda semana de agosto.
- Dallas: lunes 10 de agosto de 2026. ISD mantiene tradicionalmente uno de los inicios más tempranos del estado.
- Austin: miércoles 12 de agosto de 2026. AISD normalmente inicia a mitad de la segunda semana de agosto.
- Arlington: miércoles 12 de agosto de 2026 (basado en calendario típico del distrito). ISD suele comenzar entre el 11 y el 13 de agosto.
Las vacaciones escolares en los distritos de Texas
En Texas, cada distrito escolar decide las fechas exactas de vacaciones, pero existen períodos que deben respetarse por ley. Los principales recesos escolares son:
- Thanksgiving Break: generalmente tiene lugar a finales de noviembre (normalmente de cuatro a cinco días). Incluye el Día de Acción de Gracias y es uno de los descansos más cortos, pero importantes.
- Winter Break: va de mediados de diciembre a principios de enero. Dura entre dos y tres semanas, y es el descanso más largo dentro del ciclo escolar.
- Spring Break: ocurre entre marzo y abril; es una semana completa. Coincide con la mitad del segundo semestre.
- Summer Break: de finales de mayo o inicios de junio a mediados de agosto. Dura aproximadamente de 10 a 12 semanas.
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