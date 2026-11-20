La oficina de la sheriff del condado de Travis, donde se encuentra la mayor parte de Austin (Texas), firmó un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que permitirá a un oficial correccional ejecutar órdenes civiles migratorias federales dentro de la cárcel local. La medida fue anunciada el 19 de noviembre por la propia dependencia, que dijo haber elegido la modalidad de alcance más limitado para cumplir con una ley estatal.

Qué es el programa federal 287(g) y en qué consiste el acuerdo con el ICE

La oficina de Sally Hernandez informó que presentó su solicitud el 17 de noviembre y que el ICE formalizó el acuerdo al día siguiente. La ley estatal SB 8 exige a los sheriffs comprendidos solicitar acuerdos de cooperación migratoria antes del 1° de diciembre.

El programa federal 287(g) fue aprobado en Estados Unidos en medio de protestas y divisiones políticas

El modelo elegido se conoce como Warrant Service Officer. Según la oficina del condado, un empleado correccional designado podrá ejecutar órdenes civiles de inmigración en nombre del ICE dentro de la instalación carcelaria. La descripción no convierte a todos los agentes locales en funcionarios migratorios ni anuncia operativos callejeros bajo este acuerdo.

La agencia sostuvo que seleccionó esa opción por su impacto en la comunidad y su costo. También señaló que busca preservar la confianza de víctimas y testigos para que se acerquen a las autoridades cuando necesiten denunciar delitos.

Hernandez expresó que su función es cumplir la ley estatal, pero aclaró que la firma no significa que esté de acuerdo con ella. En el comunicado, pidió que los legisladores modifiquen la norma para no añadir a las agencias locales la carga de hacer cumplir la legislación federal.

La ley de Texas y las alternativas

El programa federal 287(g) permite formalizar acuerdos entre el ICE y agencias locales. La modalidad adoptada por Travis se concentra en órdenes civiles dentro de la cárcel, mientras que otras opciones contemplan funciones distintas. KXAN informó que el modelo carcelario de identificación y procesamiento y el de grupo de tareas tienen alcances más amplios. Este último, puede extender funciones migratorias a actividades policiales habituales.

La distinción importa para interpretar la decisión: el anuncio describe una colaboración específica en una instalación del condado, no un cambio general de todas las actuaciones policiales en Austin. El comunicado no detalla cuándo comenzará a actuar el oficial designado ni identifica a la persona.

Travis se encontraba entre los condados de Texas que aún no habían firmado uno de estos acuerdos mientras se acercaba el plazo estatal, informó KXAN. La emisora señaló que la oficina había evaluado durante meses el efecto de una decisión sobre la confianza de la comunidad.

En 2017, la sheriff Sally Hernández desató un conflicto con el gobernador Greg Abbott al anunciar que su departamento en el condado de Travis no acataría todas las órdenes federales de detención de inmigrantes Fotomontaje: oficina del sheriff de Travis / X de Abbott

La relación entre las autoridades migratorias y el condado tiene antecedentes. LA NACION informó en 2025 que Texas había retirado fondos a Travis en 2017 después de que Hernandez anunciara que no cumpliría todas las solicitudes de detención del ICE. Ese episodio se refería a una normativa anterior y no al acuerdo anunciado esta semana.

La noticia en pocas líneas

¿Qué acordó el condado de Travis con ICE? La oficina de la sheriff designará a un oficial para ejecutar órdenes civiles migratorias en su cárcel.

¿Cuándo se formalizó el acuerdo de Travis? La oficina informó que ICE lo formalizó el 18 de noviembre de 2026 y que el anuncio se hizo el 19.

¿Dónde se aplicará el modelo elegido por Travis? En la cárcel del condado de Travis, Texas, según la oficina de la sheriff.

¿Por qué firmó el condado de Travis el acuerdo? La oficina dijo que buscó cumplir la ley estatal SB 8 y eligió la alternativa que consideró menos amplia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.