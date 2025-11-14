Buenas noticias en Houston: el distrito escolar que busca nuevos choferes de autobús y sube los salarios

El Distrito Escolar Independiente de Tomball (Tomball ISD), en el área metropolitana de Houston, Texas, anunció un incremento salarial para los choferes de autobuses escolares y la apertura de nuevas vacantes para cubrir esas posiciones. La medida comenzará a regir desde el sábado 15 de noviembre y busca reforzar un servicio esencial para el traslado seguro de los estudiantes.

Un incentivo económico para atraer nuevos choferes de autobuses escolares en Houston

Los nuevos salarios, según destaca el sitio del Tomball ISD, se fijaron en 25 dólares por hora para los conductores a tiempo completo que cuenten con licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

Este distrito escolar de Texas busca atraer nuevos choferes Foto de Thomas Park en Unsplash

También se establecieron tarifas diferenciadas según la categoría del trabajador:

US$20 para choferes en entrenamiento.

para choferes en entrenamiento. US$22 para conductores sustitutos.

para conductores sustitutos. US$17 para quienes aún no posean la CDL.

La medida llega en medio de un contexto nacional en el que varios distritos escolares enfrentan dificultades para contratar y retener choferes de autobuses escolares.

Cómo postularse a las vacantes disponibles para trabajar como chofer de autobús en Houston

El distrito abrió oficialmente la convocatoria para quienes deseen sumarse al equipo de transporte escolar. Los interesados deben realizar la solicitud a través del sitio web oficial de Tomball ISD, donde se detallan los pasos y documentos necesarios para aplicar. Entre los requisitos principales se encuentran:

Buen historial de manejo.

Gusto por trabajar con niños.

Certificación médica vigente.

Certificación estatal como chofer de transporte escolar.

Licencia con autorización para el transporte de pasajeros.

Además, el distrito ofrece asistencia para tramitar la licencia comercial a quienes aún no la posean, con el objetivo de ampliar las oportunidades de ingreso y garantizar una capacitación adecuada.

En Tomball ISD buscan atraer nuevos choferes de autobuses escolares emdiante incentivos económicos Charles Krupa - AP

Toda la información sobre los nuevos salarios, beneficios y requisitos de contratación puede consultarse directamente en la página web del Distrito Escolar Independiente de Tomball, donde se encuentra habilitado el formulario para postularse a las vacantes disponibles.

El aumento salarial se presenta como una estrategia concreta para asegurar la continuidad del servicio y responder a la creciente demanda en un sector donde la escasez de personal ha sido una constante.

El distrito de Texas que cambia horarios de clase por la escasez de conductores de autobuses

El Distrito Escolar Independiente de Crosby (Crosby ISD), ubicado al noreste de Houston, anunció a través de Facebook que los padres deben revisar el nuevo horario escolar que entrará en vigor el 6 de enero de 2026, así como también el cronograma para realizar cambios en el transporte escolar.

Texas experimenta una escasez de choferes de autobuses escolares Foto Facebook Jamul-Dulzura Union School District

Según informó la administración del distrito, la meta es reorganizar las rutas y disminuir los retrasos, que se volvieron en algo habitual en los últimos meses. “Frente a la marcada división de opiniones, la urgencia del tema nos llevó a avanzar con la implementación en enero”, explicó la superintendente del Crosby ISD, Paula Patterson, en declaraciones a ABC News.

Al igual que en Tomball ISD, Crosby ISD también considera nuevos incentivos económicos para atraer nuevos choferes, lo que podría incluir una propuesta de aumento salarial que aún se encuentra en revisión.