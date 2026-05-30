Top 14 de URBA: CASI y SIC perdieron antes del clásico e Hindú goleó en una jornada de amplios marcadores

La décima fecha del Top 14 de la URBA aportó sorpresas y goleadas. Hindú, el líder, aplastó a Los Matreros con un 59-22 como local y sacó una luz de ventaja sobre sus perseguidores. El escolta cambió, ya que el CASI perdió como visitante contra Belgrano por 43-40 en un partidazo del sábado. Con su victoria sobre Atlético del Rosario, Newman por 54-29, se transformó en el primer perseguidor del Elefante. El otro equipo de San Isidro, SIC, cayó por 27-17 ante Los Tilos. Así, de los cuatro de arriba, que se habían cortado en relación al resto, sólo ganaron el primero y el tercero. Y el segundo y el cuarto, CASI y SIC, se medirán la semana próxima.

En otras canchas, Alumni venció en su cancha a Regatas Bella Vista por 33-14, CUBA derrotó como visitante a Buenos Aires CRC por 50-20 y, en un duelo entre equipos de abajo en la tabla, Champagnat perdió en su campo frente a La Plata por 30-20.

Alumni se mete en la lucha de arriba

Los cuatro de arriba de la tabla se habían cortado y Alumni precisaba ganar y que perdiera el SIC para volver a engancharse. Sucedió exactamente eso. Los de Tortuguitas, que venían de vencer en La Plata, se impusieron ante Regatas gracias al maul: mediante esa formación llegaron tres tries. Tomás Bivort, el capitán, apoyó dos. Alumni fue eficaz, defendió bien y se quedó con una victoria que le sirve para renovar sus ilusiones y mirar hacia arriba en la tabla de posiciones.

El maul de Alumni, fundamental para vencer a Regatas Bella Vista Rodrigo Néspolo

Belgrano, CASI y un partidazo

El partido entre Belgrano y el CASI fue muy parejo, de palo y palo. Si uno sacaba ventaja, enseguida el otro empataba. El CASI se acostumbró a pegar primero, hasta que en el final pagó cara a las indisciplinas, que le costaron dos amarillas, jugó un rato 13 contra 15, y ahí le hizo la diferencia Belgrano.

Jugó abriendo la pelota y sobrando gente por los costados, y con un buen scrum, quebró el partido. Cuando parecía que se lo llevaba, Belgrano fue un poco más conservador y el CASI se le fue encima otra vez con 15 jugadores. Le hizo un try, quedó a tres puntos, y en la última pelota, un mal pase, perdió el partido. Fue un encuentro muy emotivo, muy parejo. El triunfo le permite a Belgrano seguirles el tren a los de arriba, y se ilusiona con clasificarse. Y el CASI, que es de los cuatro de arriba el que más dudas deja, volvió a patinar con un segundo tiempo en el que, como le pasó con CUBA y Los Matreros, se cayó un poco y cometió muchos penales que terminó pagando con la derrota.

Belgrano fue más que el CASI y le ganó 43-40 por la fecha 10 del Top 14 de la URBA Santiago Filipuzzi

Los resultados de la 9ª fecha

Alumni 33 (B) vs. Regatas Bella Vista 14

vs. Regatas Bella Vista Champagnat 20 vs. La Plata 30

vs. La Plata Belgrano 43 vs. CASI 40 (B)

vs. CASI Buenos Aires CRC 20 vs. Cuba 50 (B)

vs. Cuba Hindú 59 (B) vs. Los Matreros 22

vs. Los Matreros Newman 54 (B) vs. Rosario 29

vs. Rosario SIC 17 vs. Los Tilos 27

Las posiciones

Hindú , con 42 puntos

, con Newman , con 40

, con CASI , con 37

, con SIC , con 32

, con Alumni , con 26

, con CUBA , con 24

, con Los Tilos , con 21

, con Rosario , con 20

, con Regatas Bella Vista , con 20

, con Belgrano , con 20

, con Los Matreros , con 19

, con La Plata , con 13

, con Champagnat , con 10

, con Buenos Aires C&RC, con 10

La 11ª jornada (sábado 6/6, 15.30)

Los Matreros vs. Buenos Aires CRC

CUBA vs. Belgrano

CASI vs. SIC

Los Tilos vs. Newman

Rosario vs. Alumni

Regatas Bella Vista vs. Champagnat

La Plata vs. Hindú

Informes de Nicolás Casanova y Juan de Dios Vera Ocampo.