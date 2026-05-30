Top 14 de URBA: CASI y SIC perdieron antes del clásico e Hindú goleó en una jornada de amplios marcadores
La décima fecha tuvo la sorpresiva victoria de Belgrano sobre la Academia en un partido de 83 puntos; éxito de Newman
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La décima fecha del Top 14 de la URBA aportó sorpresas y goleadas. Hindú, el líder, aplastó a Los Matreros con un 59-22 como local y sacó una luz de ventaja sobre sus perseguidores. El escolta cambió, ya que el CASI perdió como visitante contra Belgrano por 43-40 en un partidazo del sábado. Con su victoria sobre Atlético del Rosario, Newman por 54-29, se transformó en el primer perseguidor del Elefante. El otro equipo de San Isidro, SIC, cayó por 27-17 ante Los Tilos. Así, de los cuatro de arriba, que se habían cortado en relación al resto, sólo ganaron el primero y el tercero. Y el segundo y el cuarto, CASI y SIC, se medirán la semana próxima.
En otras canchas, Alumni venció en su cancha a Regatas Bella Vista por 33-14, CUBA derrotó como visitante a Buenos Aires CRC por 50-20 y, en un duelo entre equipos de abajo en la tabla, Champagnat perdió en su campo frente a La Plata por 30-20.
Alumni se mete en la lucha de arriba
Los cuatro de arriba de la tabla se habían cortado y Alumni precisaba ganar y que perdiera el SIC para volver a engancharse. Sucedió exactamente eso. Los de Tortuguitas, que venían de vencer en La Plata, se impusieron ante Regatas gracias al maul: mediante esa formación llegaron tres tries. Tomás Bivort, el capitán, apoyó dos. Alumni fue eficaz, defendió bien y se quedó con una victoria que le sirve para renovar sus ilusiones y mirar hacia arriba en la tabla de posiciones.
Belgrano, CASI y un partidazo
El partido entre Belgrano y el CASI fue muy parejo, de palo y palo. Si uno sacaba ventaja, enseguida el otro empataba. El CASI se acostumbró a pegar primero, hasta que en el final pagó cara a las indisciplinas, que le costaron dos amarillas, jugó un rato 13 contra 15, y ahí le hizo la diferencia Belgrano.
Jugó abriendo la pelota y sobrando gente por los costados, y con un buen scrum, quebró el partido. Cuando parecía que se lo llevaba, Belgrano fue un poco más conservador y el CASI se le fue encima otra vez con 15 jugadores. Le hizo un try, quedó a tres puntos, y en la última pelota, un mal pase, perdió el partido. Fue un encuentro muy emotivo, muy parejo. El triunfo le permite a Belgrano seguirles el tren a los de arriba, y se ilusiona con clasificarse. Y el CASI, que es de los cuatro de arriba el que más dudas deja, volvió a patinar con un segundo tiempo en el que, como le pasó con CUBA y Los Matreros, se cayó un poco y cometió muchos penales que terminó pagando con la derrota.
Los resultados de la 9ª fecha
- Alumni 33 (B) vs. Regatas Bella Vista 14
- Champagnat 20 vs. La Plata 30
- Belgrano 43 vs. CASI 40 (B)
- Buenos Aires CRC 20 vs. Cuba 50 (B)
- Hindú 59 (B) vs. Los Matreros 22
- Newman 54 (B) vs. Rosario 29
- SIC 17 vs. Los Tilos 27
Las posiciones
- Hindú, con 42 puntos
- Newman, con 40
- CASI, con 37
- SIC, con 32
- Alumni, con 26
- CUBA, con 24
- Los Tilos, con 21
- Rosario, con 20
- Regatas Bella Vista, con 20
- Belgrano, con 20
- Los Matreros, con 19
- La Plata, con 13
- Champagnat, con 10
- Buenos Aires C&RC, con 10
La 11ª jornada (sábado 6/6, 15.30)
- Los Matreros vs. Buenos Aires CRC
- CUBA vs. Belgrano
- CASI vs. SIC
- Los Tilos vs. Newman
- Rosario vs. Alumni
- Regatas Bella Vista vs. Champagnat
- La Plata vs. Hindú
Informes de Nicolás Casanova y Juan de Dios Vera Ocampo.
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