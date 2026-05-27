Es oficial en Florida: DeSantis firmó un paquete de leyes en mayo para beneficiar a millones de estudiantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un nuevo paquete legislativo enfocado en ampliar el respaldo económico y operativo para entrenadores y estudiantes deportistas del sistema K-12. Las medidas, aprobadas a través de los proyectos SB 538 y SB 178, apuntan a modificar aspectos vinculados con la compensación de los coaches, el acceso a actividades extracurriculares y la participación de alumnos en competencias sin importar el tipo de institución a la que asistan.

Firmados por DeSantis: los cambios en los salarios y financiamiento para entrenadores

Uno de los principales puntos incluidos en la SB 538 está relacionado con la compensación económica de entrenadores y responsables de actividades extracurriculares. La legislación habilita a los distritos escolares a utilizar fondos obtenidos por clubes de apoyo deportivos de escuelas secundarias para complementar los estipendios que reciben los coaches.

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La normativa también autoriza a los distritos a clasificar a entrenadores deportivos y patrocinadores de actividades extracurriculares como personal administrativo. A partir de esa modificación, tendrán la posibilidad de negociar salarios que incluso podrían alcanzar montos equivalentes al sueldo más alto de un administrador escolar dentro del distrito correspondiente.

El comunicado oficial difundido por la gobernación remarca que el objetivo es mejorar la competitividad de los salarios y ofrecer mejores condiciones laborales para quienes lideran equipos estudiantiles.

Cambio en las reglas para estudiantes y actividades extracurriculares en Florida

Además, otro de los cambios centrales introducidos por la SB 538 tiene que ver con los requisitos de elegibilidad para participar en actividades interescolares e intraescolares, incluidas las competencias deportivas.

El nuevo marco legal garantiza que los alumnos tengan el mismo acceso a las competencias interescolares sin importar el modelo educativo que elijan sus familias Ron DeSantis en X

La ley crea un nuevo marco de “estudiante elegible” que unifica criterios para distintos modelos educativos disponibles en Florida. Esto incluye a alumnos de:

educación en el hogar;

escuelas charter;

instituciones privadas;

Florida Virtual School ;

; escuelas alternativas;

escuelas públicas tradicionales.

Según el gobierno estatal, el objetivo es que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a programas deportivos y actividades extracurriculares sin importar la modalidad educativa elegida por sus familias.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, DeSantis sostuvo que el estado reconoce “el valor de los entrenadores sólidos” y aseguró que las nuevas disposiciones permitirán que los estudiantes deportistas tengan más oportunidades para desarrollarse.

Otra ley de DeSantis: uso de fondos personales para apoyar a estudiantes atletas

Por su parte, la SB 178 incorpora otro punto relevante para los entrenadores del sistema K-12. La nueva ley autoriza a los head coaches a utilizar hasta US$15.000 anuales de fondos personales para apoyar el bienestar de los estudiantes deportistas.

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El texto oficial establece que los entrenadores deberán reportar el uso de esos fondos ante la Florida High School Athletic Association.

La medida busca formalizar una práctica que, según la administración estatal, ya ocurre en algunos programas deportivos escolares donde entrenadores colaboran económicamente con necesidades vinculadas a sus equipos o atletas.

Durante la presentación oficial de las leyes, la administración de DeSantis sostuvo que el paquete legislativo forma parte de una estrategia para reforzar el deporte dentro de las escuelas K-12 y ampliar oportunidades para los estudiantes.

En el comunicado difundido por la gobernación, el mandatario aseguró que el objetivo es garantizar que los alumnos atletas “tengan las oportunidades que necesitan para prosperar”. También destacó el rol que cumplen los entrenadores dentro de la formación de jóvenes deportistas.