Buenas noticias en Texas: Abbott anuncia una inversión de US$10 millones en medicina pediátrica para zonas rurales

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado (HHSC, por sus siglas en inglés) habilitó una convocatoria de subvenciones por US$10 millones destinada a hospitales y clínicas rurales elegibles. El objetivo es ampliar los servicios de telemedicina pediátrica y facilitar el acceso de niños y adolescentes a especialistas sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Cómo funcionará el programa de telemedicina pediátrica en Texas

Los fondos forman parte del Programa de Recursos de Teleconectividad Pediátrica para el Texas Rural, una iniciativa que permite a los centros de salud de comunidades alejadas conectarse de manera virtual con pediatras y especialistas que trabajan en hospitales y escuelas de medicina.

Según explicó Abbott, la iniciativa busca acercar atención médica especializada a las familias que viven lejos de los principales centros urbanos del estado. “Texas brinda a las comunidades rurales la atención pediátrica de vanguardia que merecen”, señaló el gobernador en un comunicado.

El programa permitirá que hospitales y clínicas rurales consulten de forma remota con especialistas pediátricos para evaluar casos complejos, obtener orientación clínica y mejorar la atención de pacientes infantiles.

Por su parte, la comisionada ejecutiva de la HHSC, Stephanie Muth, destacó que la medida ayudará a reducir tanto los tiempos de traslado como los costos que afrontan muchas familias para acceder a atención especializada.

“Estos fondos continúan el compromiso del estado de mejorar la atención médica rural al conectar a las familias con servicios pediátricos más cerca de sus hogares”, afirmó.

Cuánto dinero entregará Texas y en qué podrá utilizarse

La HHSC distribuirá hasta US$10 millones en subvenciones y prevé completar la asignación de recursos antes del 31 de agosto de 2026. Cada proyecto seleccionado podrá recibir entre US$1 millón y US$2 millones.

Los fondos podrán utilizarse para:

Infraestructura tecnológica necesaria para prestar servicios de telemedicina.

Sistemas de seguridad informática y protección de datos.

Servicios, equipamiento e insumos vinculados con la atención médica virtual.

El programa permitirá que hospitales y clínicas rurales consulten de forma remota con especialistas pediátricos para evaluar casos complejos GETTY IMAGES

Qué proyectos financiaron las subvenciones en años anteriores

La HHSC explicó que programas similares permitieron financiar distintas iniciativas de atención pediátrica a distancia en comunidades rurales del estado.

Entre los proyectos desarrollados con subvenciones previas se encuentran:

Carros de telemedicina instalados en escuelas primarias para que las enfermeras escolares realicen consultas virtuales con médicos.

Conexiones entre salas de emergencia y especialistas remotos para recibir apoyo clínico durante casos pediátricos.

Equipos de videoconferencia segura para crear programas integrales de telemedicina en hospitales locales.

El objetivo es ampliar los servicios de telemedicina pediátrica y facilitar el acceso de niños y adolescentes a especialistas sin necesidad de trasladarse largas distancias Shutterstock

Hasta cuándo hay tiempo para solicitar las subvenciones en Texas

Los hospitales rurales y las clínicas rurales que cumplan con los requisitos establecidos podrán presentar sus solicitudes hasta el 13 de julio de 2026.

La HHSC evaluará las propuestas y la documentación presentada por cada institución antes de definir la distribución de los fondos.

La iniciativa forma parte de los programas impulsados bajo la Ley de Estabilización e Innovación de Hospitales Rurales, aprobada en 2025 por la 89.ª Legislatura de Texas, que busca fortalecer la atención médica en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.