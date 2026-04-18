Para enfermeros en Texas: Greg Abbott anuncia un fondo de US$1,7 millones para la formación profesional

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció esta semana la entrega de seis subvenciones millonarias destinadas a potenciar la formación técnica en diversas instituciones del sureste texano. El programa Empleos y Educación para Texanos, conocido como JET (por sus siglas en inglés), otorgó un total de 1.777.641 dólares para que las escuelas adquieran equipos de vanguardia y capaciten a más de 400 alumnos en áreas de alta demanda laboral.

Abbott: “Fuerza laboral joven y capacitada”

Entre las disciplinas seleccionadas, el sector de la salud destaca con un rol fundamental para combatir el déficit de personal cualificado en la región.

“Nuestro mayor recurso es nuestra fuerza laboral joven y capacitada”, declaró el gobernador Abbott al presentar la medida. La iniciativa tiene como fin último alinear el plan de estudios con las necesidades reales de los empleadores. En este marco, el Distrito Escolar Independiente de Hitchcock obtuvo una subvención de 190.769 dólares.

“Nuestro mayor recurso es nuestra fuerza laboral joven y capacitada”, expresó Greg Abbott JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estos fondos permitirán instruir a 65 estudiantes como enfermeros prácticos y vocacionales titulados, en un esfuerzo conjunto con el College of the Mainland. Por otra parte, el Distrito Escolar Independiente de West Sabine recibió 332.500 dólares con el objetivo de formar a 20 nuevos enfermeros titulados, quienes cursarán sus estudios en colaboración con el Instituto Tecnológico Lamar.

Programa de becas JET incluye formación para enfermeros

Joe Esparza, presidente de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, afirmó: “Con estos fondos, seis escuelas del sureste de Texas capacitarán a más de 400 estudiantes para ocupaciones con alta demanda, creando así caminos hacia la prosperidad económica”.

El funcionario enfatizó que las becas JET representan un mecanismo eficaz para conectar la instrucción académica con la realidad del mercado. La ceremonia oficial de entrega de los premios ocurrió en las instalaciones del Instituto Tecnológico Lamar, ubicado en la ciudad de Beaumont, donde asistieron diversos representantes del gobierno estatal y autoridades educativas locales.

Para enfermeros: programas de enseñanza técnica

El esquema de financiamiento, respaldado por la Legislatura de Texas con partidas bianuales, permite que instituciones públicas, distritos escolares y escuelas chárter cubran los costos iniciales para expandir sus programas de enseñanza técnica. Los equipos adquiridos mediante estos recursos facilitan el entrenamiento práctico necesario para ocupar roles esenciales en hospitales y centros médicos.

Seis escuelas del sureste de Texas capacitarán a más de 400 estudiantes para ocupaciones con alta demanda Unsplash

El personal a cargo de los proyectos de enfermería subraya que la inversión tecnológica resulta indispensable para que los egresados obtengan las certificaciones exigidas por el sistema de salud actual.

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas supervisa de cerca el progreso de estas instituciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos. Mientras los programas de enfermería inician su despliegue con la nueva maquinaria, la administración estatal espera ver resultados concretos en los próximos meses. Las autoridades subrayan que el éxito de esta política pública dependerá de la integración entre las aulas y los centros de salud que demandan profesionales formados con tecnología moderna.

La apuesta por la enfermería refleja la prioridad de mantener la estabilidad del sistema sanitario mediante el talento local, cerrando así la brecha que hoy afecta a numerosas comunidades del sureste de Texas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA