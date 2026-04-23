Buenas noticias en Texas: el anuncio de Abbott de US$25 millones para hospitales que beneficiaría a migrantes

El gobernador Greg Abbott informó la apertura de un fondo por US$25 millones destinado a hospitales rurales en Texas que podría beneficiar a migrantes. La iniciativa es administrada por la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) y forma parte de un esquema de subvenciones para fortalecer el sistema sanitario en áreas con menor acceso.

De qué se trata la subvención anunciada por Abbott para hospitales rurales

El financiamiento se canaliza a través del programa denominado Beca de Innovación, que tiene como objetivo sostener la operación de los hospitales y mejorar la atención médica en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

La iniciativa de Abbott busca fortalecer la estabilidad financiera de los centros de salud y mejorar los resultados de los pacientes en comunidades rurales Archivo

“Un sistema de salud rural sólido es fundamental para garantizar que los texanos de todo el estado reciban la atención que necesitan”, dijo Abbott en un comunicado oficial.

El esquema establece que los proyectos presentados deberán enfocarse en ampliar servicios y mejorar instalaciones para determinados grupos. Entre ellos se encuentran:

Personas sin cobertura de salud

Mujeres embarazadas

Mujeres en período posterior al parto

Menores de edad

Adultos mayores

Estos sectores también suelen concentrar un importante porcentaje de población migrante.

En varias zonas rurales del estado, el porcentaje de habitantes sin seguro médico alcanza niveles elevados. De acuerdo con la Oficina del Censo de EE.UU., en áreas como Van Horn, la tasa supera el 48%, lo que ubica a estas comunidades dentro de los parámetros prioritarios definidos por el programa.

Además, en distintas localidades del sur de Texas existe una presencia significativa de población hispana o latina, lo que amplía el impacto potencial de la medida en regiones cercanas a la frontera.

Se dará prioridad a las iniciativas que se centren en mejorar los servicios para personas que no tienen seguro médico Julio Cortez - AP

Las zonas de Texas con nuevos fondos para hospitales

Según el directorio de hospitales rurales, existen varias zonas que podrían aplicar a la subvención de US$25 millones y que poseen una gran presencia significativa de población latina o hispana:

Carrizo Springs (Condado de Dimmit) : esta zona cuenta con el Dimmit Regional Hospital . Según los datos del censo de 2020, tiene una población total de 7092 personas, de las cuales 6080 se identifican como hispanas o latinas .

: esta zona cuenta con el . Según los datos del censo de 2020, tiene una población total de 7092 personas, de las cuales . Van Horn (Condado de Culberson) : ubicado en el oeste de Texas cerca de la región fronteriza, es atendido por el Culberson Hospital . En la subdivisión rural de Van Horn, el Censo identifica a 77 personas como hispanas o latinas de una población total de 148 en esa subdivisión específica.

: ubicado en el oeste de Texas cerca de la región fronteriza, es atendido por el . En la subdivisión rural de Van Horn, el Censo identifica a de una población total de 148 en esa subdivisión específica. Alpine (Condado de Brewster) : sirve a la región de Big Bend a través del Big Bend Regional Medical Center . De su población total de 6035 personas, 2937 son de origen hispano o latino .

: sirve a la región de Big Bend a través del . De su población total de 6035 personas, . Eagle Pass (Condado de Maverick) : funciona el hospital rural Fort Duncan Regional Medical Center. En esta ciudad habitan alrededor de 28.768 personas y el 94,2% se considera hispano o latino , según el censo.

: funciona el hospital rural Fort Duncan Regional Medical Center. En esta ciudad habitan alrededor de 28.768 personas y , según el censo. Rio Grande City (Condado de Starr): podría aplicar mediante el Starr County Memorial Hospital. El 96% de la población de esta ciudad se considera hispano o latino.

Los hospitales interesados tienen hasta el 28 de mayo de 2026 para presentar su solicitud para estos fondos, los cuales pueden alcanzar hasta US$5 millones por institución.

Latinos que trabajan en el Starr County Memorial Hospital

Cómo pueden los hospitales rurales solicitar estos fondos de innovación en Texas

Para solicitar los fondos del Programa de Becas de Innovación para el Año Fiscal 2026, los hospitales rurales deben seguir un proceso formal de solicitud ante la HHSC: