“Con drones en el cielo”: Abbott celebra la captura de cinco inmigrantes que intentaban cruzar la frontera de Texas

Greg Abbott, gobernador de Texas, celebró recientemente en redes sociales el arresto de cinco inmigrantes que intentaron cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. En su mensaje, felicitó a las fuerzas de seguridad estatales, resaltó el uso de drones y destacó la Operación Estrella Solitaria en su quinto año desde que comenzó a implementarla.

Abbott celebró el arresto de cinco inmigrantes que intentaron cruzar ilegalmente la frontera de Texas

El gobernador texano aplaudió el trabajo reciente de miembros del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés), la Guardia Nacional de Texas y la Patrulla Fronteriza. En un mensaje publicado a través de la red social X, remarcó: “La Operación Estrella Solitaria nunca se detiene“.

El gobernador Abbott destacó el arresto de cinco migrantes en Texas que intentaron cruzar la frontera de manera ilegal X Abbott

En esa línea, dijo que los funcionarios estatales rastrearon y arrestaron a cinco inmigrantes indocumentados que “intentaban evadir la captura en el condado de Hidalgo“.

Además, Abbott resaltó el uso de equipo de alta tecnología para el arresto. “Con drones en el cielo y botas en el terreno, Texas cuida la frontera para mantener seguras a nuestras comunidades”, completó su mensaje.

El operativo que destacó Abbott en Texas tras la captura de cinco inmigrantes

El uso de drones en la Operación Estrella Solitaria lanzada por Abbott en Texas

Con el avance de la Operación Estrella Solitaria, implementada por Abbott en Texas en 2021 bajo la presidencia de Joe Biden, el DPS informó en 2024 que comenzarían a utilizar drones para sus tareas. En el comunicado, señalaron varias operaciones en las que contaron con la herramienta de apoyo:

Los soldados del Grupo de Trabajo Oeste asistieron a sus socios de las fuerzas del orden al proporcionar tecnología y recursos, que incluyeron perros policía, lanchas, drones y helicópteros, y detuvieron a 12 personas que cruzaron ilegalmente al estado.

asistieron a sus socios de las fuerzas del orden al proporcionar tecnología y recursos, que incluyeron perros policía, lanchas, drones y helicópteros, y detuvieron a 12 personas que cruzaron ilegalmente al estado. Los efectivos respondieron a una emergencia en el condado de Terrell cuando un grupo de inmigrantes indocumentados intentaba atravesar la Carretera 90, y utilizaron equipos con tecnología infrarroja para identificar a siete personas que llegaron ilegalmente al condado.

Según el informe, los equipos de drones de la Guardia Nacional de Texas trabajan las 24 horas para apoyar a los socios de la Operación Lone Star con imágenes térmicas y capacidades GPS para asegurar la frontera.

“Por la noche, el dron cuenta con visión nocturna térmica que nos permite identificar cualquier movimiento”, explicó el sargento Daniel Moya-Rivera, asignado a El Paso.

Luego, se refirió al procedimiento que se despliega cuando es necesario el equipamiento. “Si viéramos a alguien cortar el alambre de púas, tomaríamos una radio y avisaríamos a las fuerzas terrestres. Les proporcionamos las coordenadas de latitud y longitud para que puedan determinar la ubicación exacta“, detalló.

En la Operación Estrella Solitaria, lanzada por Abbott en 2021, los soldados se apoyan en el uso de drones para rastrear a los migrantes Archivo/Freepik

Operación Estrella Solitaria en Texas: los resultados del esfuerzo impulsado por Abbott

Actualmente, según indica en su página web oficial, el personal de la operación trabaja “ininterrumpidamente” con socios federales con el objetivo de:

Disuadir y repeler los cruces ilegales.

Arrestar a traficantes de personas y miembros de carteles.

Interrumpir el flujo de drogas letales, como el fentanilo, hacia Estados Unidos.

Con la asunción de Trump, el gobernador redobló la apuesta por la operación, apoyado ahora por la administración federal. Durante el 2025, Texas fue uno de los estados que llevó a cabo el mayor número de arrestos de inmigrantes indocumentados.

Desde que comenzó a funcionar hace cinco años, el esfuerzo desplegado por Abbott supervisó la detención de 500 mil migrantes que cruzaban ilegalmente entre Texas y México y realizó más de 54.000 arrestos criminales, según informó Spectrum News. Además, resultó en 45.000 cargos por delitos graves y la interceptación de 7,26 millones de dosis letales de fentanilo.