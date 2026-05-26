Vendió un boleto en Texas que ganó US$78 millones, pero su tienda no recibió ni un solo dólar: “Muy disgustados”

En noviembre de 2025, la tienda Gordon’s Bait & Tackle, ubicada en Brownsville, Texas, vendió un boleto ganador de Lotto Texas por 78 millones de dólares. El 8 de mayo de 2026, el ganador se presentó a reclamar el premio, pero los dueños del local dijeron sentirse decepcionados al enterarse de que no recibirían ningún pago por la venta del ticket.

Gordon’s Bait & Tackle vendió el boleto ganador de Lotto Texas y no recibió bono

Gary Williams, el propietario de Gordon’s Bait & Tackle, concedió una entrevista a Chron, donde compartió su molestia por no recibir ni un solo centavo después de comercializar la jugada premiada.

Según su relato, uno de sus clientes compró un boleto para el sorteo Lotto Texas que resultó premiado con el jackpot. El pasado 8 de mayo el ganador se presentó a reclamar el premio, por lo que Williams pensó que su negocio también sería recompensado.

Dijo que recibió una llamada de su hermana y socia, Amanda Burres, quien le contó sobre el boleto y ambos se emocionaron. Sin embargo, cuando se pusieron en contacto con las autoridades de la Lotería de Texas les informaron que el juego no contempla bonos para vendedores.

Williams, de 67 años, dijo que él y su hermana “estaban muy disgustados”. En ese sentido, admitió que pensaron en tomar el recibo de la venta del boleto y arrojarlo a la carretera para que los autos le pasaran por encima.

Por qué Lotto Texas no pagó recompensa al comercio que vendió el jackpot

Los funcionarios de la Lotería de Texas le explicaron a Gary Williams que, de acuerdo con las reglas, los establecimientos que venden boletos ganadores se llevan un bono de US$250 mil, pero únicamente cuando se trata de los sorteos Powerball o Mega Millions. Eso significa que esa regla no se aplica a Lotto Texas, por lo que los negocios no obtienen el bono.

Qué dijo el dueño de Gordon’s Bait & Tackle tras quedarse sin bonificación

Gary Williams afirmó que, a pesar de estar muy molesto porque la Lotería de Texas no le dio una compensación por vender un boleto premiado, no planea dejar de vender estos tickets en su establecimiento.

El boleto ganador se vendió en Gordon's Bait & Tackle en Brownsville Google Maps

Según dijo, su tienda ha vendido boletos de la lotería desde hace 30 años y mantiene la esperanza de que algún día otro boleto ganador le genere beneficios. Incluso declaró que cree que si siguen vendiendo boletos de Lotto Texas podrían “obtener un buen karma”.

Cuánto cobró el ganador del jackpot de Lotto Texas tras elegir el pago en efectivo

Las autoridades de la Lotería de Texas dieron a conocer que, en el sorteo del 15 de noviembre, una persona se llevó el premio mayor correspondiente a US$78 millones. No obstante, explicaron que en el momento de la compra, el afortunado optó por la opción de valor en efectivo y por eso recibirá un estimado de US$43,6 millones antes de impuestos.

La lotería de Texas entrega premios desde hace más de 30 años Lotería de Texas

La Lotería de Texas enfatizó que el premio mayor comenzó en US$5 millones para el sorteo del 19 de febrero y creció durante 116 sorteos, y se convirtió en el sexto más grande en la historia de Lotto Texas.

Cómo jugar Lotto Texas: números, precio del boleto y horarios de sorteo

Para participar en el juego de Lotto Texas se deben elegir seis números entre el uno y el 54 y esperar los sorteos que se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.12 hs (hora local). Los boletos tienen un costo de US$1 y por US$1 extra se puede agregar la opción de multiplicador.