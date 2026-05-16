Buenas noticias para Texas: Abbott anuncia ayuda federal para propietarios, inquilinos y negocios tras las tormentas

El gobernador Greg Abbott anunció este miércoles la aprobación de su declaración de desastre por parte de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés). Esta decisión responde a la petición que el mandatario hizo ante los efectos de las tormentas que golpearon a los habitantes de Texas en el transcurso del pasado abril.

Greg Abbott confirma ayuda federal de la SBA para afectados por tormentas en Texas

Según detalló la oficina del gobernador de Texas en un comunicado oficial, la medida permite que una amplia cantidad de condados cuente con asistencia federal para los procesos de recuperación tras el paso del clima extremo. El acceso a estos fondos se orienta a la protección del patrimonio de los residentes y a la continuidad de las actividades de comercio en las zonas afectadas.

Esta medida está destinada a propietarios, inquilinos y empresarios de negocios que hayan sufrido daños a la propiedad recientemente y que necesitan del apoyo estatal para reparar sus inmuebles.

Qué condados de Texas recibirán asistencia federal tras las tormentas

La declaración de la SBA incluye a las comunidades de los condados de Calhoun, Dewitt, Goliad, Jackson, Lavaca, Refugio y Victoria. Estos territorios se integran a la lista de sitios del norte del estado que ya recibieron el aval para obtener asistencia en semanas previas.

El gobernador señaló que los residentes ahora cuentan con una expansión en el acceso a herramientas para la reparación de los daños. Abbott manifestó su gratitud hacia la División de Gestión de Emergencias de Texas (Tdem, por sus siglas en inglés) por las gestiones realizadas para asegurar que la población disponga de recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Los texanos ahora tienen mayor acceso a herramientas para recuperarse de las recientes tormentas severas”, expresó el gobernador. La intención es desplegar la totalidad de las opciones de ayuda que ofrece el gobierno federal estadounidense para enfrentar las consecuencias de los tornados y las lluvias severas.

Abbott explicó que la Tdem buscó asegurar que la población disponga de recursos tras las tormentas Instagram @governorabbott

Qué préstamos ofrece la SBA para viviendas y negocios afectados en Texas

En su portal web, la SBA pone a disposición préstamos para daños en el hogar, préstamos para daños de tipo físico en negocios y el programa para daños en la economía por desastres (EIDL). Estos instrumentos de finanzas consisten en préstamos con tasas de interés establecidas por ley para quienes califiquen dentro de los criterios de la agencia.

El uso de los fondos de la SBA contempla la cobertura de las pérdidas que no cuentan con el respaldo de los contratos de seguros o de la ayuda que entrega la Agencia para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés). En el ámbito de los hogares, el capital se destina a la reparación de las casas impactadas por el clima. Para las empresas, el dinero puede servir para el pago de los gastos de las operaciones que se podrían haber cubierto si el desastre no hubiera ocurrido.

Cómo solicitar los créditos de desastre de la SBA en Texas

Existen tres categorías de apoyo en el marco de la declaración de la SBA. La primera corresponde a los préstamos para daños de tipo físico, los cuales cubren la reconstrucción o el reemplazo de activos como edificios o equipos.

La segunda opción es la asistencia para la mitigación, la cual entrega fondos para la realización de mejoras con el fin de evitar la aparición de daños en el futuro. La tercera son los préstamos EIDL, que proporcionan capital para que las empresas de escala menor mantengan sus operaciones tras la ocurrencia de un desastre.

Para obtener la ayuda, los solicitantes deben ingresar al sitio sba.gov/disaster. Allí, podrán descargar los formularios de solicitud y de revisar el estado de sus expedientes.

Todo aquel que quiera recibir la ayuda de la SBA deberá ingresar a su sitio web Instagram @governorabbott

Las formas completas para la solicitud deben enviarse por correo postal al Centro de Procesamiento y Desembolso de la SBA en la ciudad de Fort Worth. La dirección se ubica en la calle Kingsport 14925, con el código postal 76155. El gobierno insta a los ciudadanos a realizar el proceso con prontitud para asegurar el flujo de los fondos.

Dónde funcionará el centro de ayuda de la SBA para damnificados en Texas

Con el fin de facilitar el acceso a la información, representantes de la SBA realizarán la apertura de un centro de alcance para préstamos por desastre. Este espacio se situará en el número 104 de la calle Williams en la ciudad de Victoria. La fecha de inicio de las actividades será el 18 de mayo, con disponibilidad de 9 a 18 hs (hora local).

En este lugar, el personal de la agencia se encargará de explicar los pasos de la aplicación, de brindar ayuda con el llenado de los formularios y de resolver las dudas de los asistentes sobre los programas de crédito.