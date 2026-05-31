El pedido de Abbott a las universidades para “congelar” las cuotas en Texas: “Permanece vigente”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a las universidades públicas del estado no aumentar las matrículas ni las tarifas de pregrado durante el ciclo académico 2026-2027. El mandatario remarcó que su directiva de congelamiento “permanece plenamente vigente”.

¿Qué pidió Abbott a las universidades de Texas sobre el congelamiento de matrículas?

En la carta enviada a las autoridades académicas, Abbott recordó que en noviembre de 2024 ordenó a todas las instituciones públicas de educación superior congelar las matrículas y tarifas de pregrado hasta 2027. Ahora reiteró que ninguna debe incrementarse durante el próximo año académico.

Algunas universidades avanzaron con propuestas de aumento en tarifas no académicas Magnific

El gobernador señaló que la educación superior “debe ser accesible” para que más texanos puedan capacitarse, conseguir mejores empleos y sostener a sus familias.

También aclaró que la disposición alcanza a todo el sector público. Esto incluye colegios comunitarios, universidades de cuatro años y establecimientos vinculados con carreras del área de la salud.

Según detalló Abbott, Texas destinó más de US$680 millones en 2023 para reformar el financiamiento de los colegios comunitarios y ampliar las trayectorias de obtención de títulos. A esa cifra se sumó una expansión de US$328 millones en programas de ayuda económica estudiantil dentro del presupuesto correspondiente al período 2025-2027.

¿Por qué Abbott envió la carta en mayo de 2026?

El pedido llega en medio de revisiones presupuestarias dentro de los sistemas universitarios. Según The Texas Tribune, los regentes del University of Texas System aprobaron aumentos en algunas tarifas obligatorias no académicas, como cargos para deportes, servicios estudiantiles, atención médica y asesoramiento.

Uno de los casos mencionados fue el de la University of Texas Rio Grande Valley, donde la tarifa de servicios universitarios pasaría de US$38,10 por hora crédito semestral a US$70 a partir de 2027.

Archie L. Holmes Jr., vicepresidente ejecutivo para asuntos académicos del sistema, recomendó aprobar esos cambios y afirmó que las propuestas eran de carácter “no académico” y habían sido analizadas cuidadosamente por las instituciones.

Qué cargos analiza modificar Texas A&M University System

El sistema de educación superior también evaluó modificaciones en algunos cargos estudiantiles. Los rectores consideraron cambiar la tarifa de salud y bienestar de la Tarleton State University, que actualmente es de US$4,91 por hora crédito semestral, por un cargo fijo de US$75 por semestre.

Las autoridades universitarias argumentaron que esos recursos permitirían ampliar los servicios médicos y de salud mental para los estudiantes. La institución justificó la propuesta al señalar ocho suicidios estudiantiles durante los últimos tres años, además de un aumento de las hospitalizaciones y una mayor demanda de atención en situaciones de crisis.

A su vez, analizaron elevar la tarifa destinada a actividades recreativas e instalaciones, que pasaría de US$100 a US$125 por semestre. Según documentos universitarios, cerca del 59% de los estudiantes respaldó el cambio en la tarifa de salud y bienestar, mientras que el 51% apoyó el incremento relacionado con actividades recreativas e infraestructura.

Qué puede pasar cuando termine el ciclo académico 2026-2027

Abbott expresó en su carta que espera trabajar con la Legislatura estatal durante la próxima sesión para mantener congeladas las matrículas y tarifas de pregrado en los años académicos posteriores.

Abbott busca extender el congelamiento más allá del año 2027 Magnific

El republicano sostuvo que Texas debe continuar en el liderazgo de la “creación de caminos accesibles” hacia la educación superior sin modificar los estándares académicos que, según indicó, “fortalecen a las instituciones del estado”.

Al respecto, el vocero Ben Wright señaló que las instituciones del sistema cubren matrículas y tarifas para estudiantes elegibles provenientes de familias con ingresos brutos anuales inferiores a US$100 mil. También indicó que las universidades del sistema gradúan a más de 68.000 estudiantes por año y que la mitad concluye sus estudios sin deudas.