Cambio de planes en Tesla: confirman que dejarán de producir cybertrucks en Texas y se centrarán en otro modelo revolucionario

Tesla dejará de fabricar la Cybertruck en su planta de Texas hacia mediados de 2027 para destinar ese espacio a más producción del Cybercab, su robotaxi de dos plazas, según anunció el 6 de noviembre el director ejecutivo, Elon Musk, en una publicación en X.

Qué se sabe y qué no sobre el fin de la Cybertruck en Texas

La camioneta se produce solo en esa fábrica y Musk no aclaró si su fabricación pasará a otra planta o si el modelo desaparecerá.

Un día después, en una nueva publicación, el CEO de Tesla indicó que sumará un turno para cumplir los pedidos pendientes antes de desmontar la línea.

Cuál es el precio del Tesla Cybertruck en Estados Unidos en enero de 2025

La Gigafactory Texas, en Austin, es la única planta conocida con equipamiento para los paneles de acero inoxidable de la camioneta.

El informe del tercer trimestre de Tesla registra en esa planta una capacidad instalada anual superior a 125.000 unidades, tanto para la Cybertruck como para el Cybercab, aunque la empresa advierte que esa capacidad no equivale al ritmo de producción real.

Las ventas estimadas de la Cybertruck en Estados Unidos fueron 20.237 en 2025, frente a 38.965 en 2024, según Kelley Blue Book, citada por CBS News.

Con esas cifras, las ventas estimadas de 2025 equivalen a un máximo de 16,2% de la capacidad instalada, aunque comparan magnitudes distintas: ventas en Estados Unidos y capacidad de la fábrica.

Qué ocurre con los pedidos, los precios y la garantía para quienes tienen o quieren una Cybertruck

Tesla subió el 6 de noviembre los precios en Estados Unidos hasta 10% y pausó los pedidos de la versión más económica:

La Premium de tracción integral cuesta US$92.490 y la Cyberbeast, US$102.490.

La Dual Motor de tracción integral figura en US$82.490, pero no admite pedidos nuevos.

Desde comienzos de agosto, el precio mínimo disponible para pedir subió de US$69.990 a US$92.490, un aumento de 32%, de acuerdo con los datos de Electrek.

La página de garantías de Tesla fija para la Cybertruck cuatro años o 50.000 millas de cobertura general y ocho años o 150.000 millas para la batería y la unidad de tracción. Fox News indicó que Tesla no anunció que los dueños actuales pierdan la garantía ni el servicio.

El Tesla Cybercab opera en Texas desde septiembre 2026

Musk afirmó que la acumulación de pedidos supera lo que Tesla puede producir antes de desmontar la línea. Wes Morrill, ingeniero jefe de la Cybertruck, confirmó en una respuesta a Musk que Tesla mantendrá repuestos y servicio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.