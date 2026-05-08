Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 68 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sursureste

: 0 a 5 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Austin, Texas

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.