Avanza el ICE en Texas: detienen a una madre venezolana con sus hijos cuando caminaba hacia la parada del autobús

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a María Betania Uzcátegui Castillo, una madre venezolana, junto a sus hijos de nueve y 11 años en el área metropolitana de San Antonio, Texas, cuando caminaban hacia la parada del autobús escolar. El operativo ocurrió en Alamo Heights y provocó temor entre familias migrantes que aseguran sentirse vigiladas por agentes federales.

Así detuvo el ICE a una familia venezolana en Texas

El arresto ocurrió el día del cumpleaños de Uzcátegui Castillo. Según testigos citados por N+ Univision, al menos seis vehículos rodearon a la madre y a sus hijos de 9 y 11 años mientras caminaban hacia la parada del autobús. Una residente afirmó que los agentes “la acorralaron como si fuera una delincuente”.

La venezolana fue detenida por el ICE en Texas mientras acompañaba a sus hijos a la parada del autobús escolar Instagram Oskarelly Villalobos

Otra testigo recordó que vio “a la hija llorando” mientras los oficiales del ICE rodeaban a Uzcátegui Castillo y le exigían información sobre el paradero de su esposo. Según relató, los oficiales le advirtieron que debía decir dónde se encontraba su cónyuge.

Mientras el procedimiento avanzaba en la calle, otros agentes federales se dirigieron al departamento donde se encontraba Andrés, padre de los menores. El hombre aseguró que intentaron forzarlo a entregarse mediante amenazas vinculadas con su familia.

En diálogo con N+ Univision, Andrés explicó que los agentes lo llamaban para exigirle que se presentara y que incluso hicieron que su esposa se comunicara con él. Según sostuvo, le advirtieron que podían separar a su hijo de Betania y colocarlo bajo custodia estatal si no obedecía.

Los agentes del ICE se equivocaron de persona, pero igual detuvieron a la mujer y sus hijos

El padre también afirmó que los oficiales reconocieron que buscaban a otra mujer, llamada Jocelyn, y que se habrían equivocado. Sin embargo, aseguró que igualmente avanzaron con la detención, aunque la familia tenía un proceso migratorio abierto y una audiencia prevista para 2027.

Los venezolanos habían llegado a EE.UU. en 2021 y obtuvieron asilo. Andrés, que finalmente logró quedar en libertad, aseguró que ninguno tiene antecedentes criminales. Actualmente, Betania y sus hijos permanecen detenidos en el centro de detención de Dilley y ya cuentan con un abogado que los defiende.

La denuncia de los residentes de Alamo Heights, Texas, sobre vigilancia agentes del ICE

Habitantes de la ciudad que forma parte del área metropolitana de San Antonio afirmaron a N+ Univision que la presencia de vehículos sospechosos modificó la rutina diaria. Varias personas sostuvieron que automóviles recorren las calles en horarios en los que los niños salen hacia la escuela.

Los vecinos de Alamo Heights denunciaron que al menos seis vehículos rodearon a la familia en plena calle Foto ICE

El temor aumentó después de la detención de Uzcátegui Castillo. Algunos habitantes consideran que los menores podrían ser utilizados como “carnada” para localizar a sus padres y concretar arrestos.

El clima de preocupación llevó a muchos residentes a evitar salir de sus viviendas por temor a posibles arrestos. Algunos vecinos también aseguraron que ciertas personas fueron perseguidas hasta supermercados cercanos.

Frente a la situación, residentes de la ciudad de Texas comenzaron a organizar recorridos para asistir a familias migrantes. Algunos voluntarios pasan casa por casa para recoger a los niños y acompañarlos hasta el transporte escolar.