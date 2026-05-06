La oportunidad para licencias de trabajo que podría beneficiar a miles de migrantes que cumplan requisitos en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que hay regiones del estado en donde la demanda de soldadores y electricistas generará la emisión de miles de licencias de trabajo. En paralelo, la industria de la construcción registró un crecimiento récord el año pasado. Las declaraciones y datos chocan con las políticas que comenzaron a aplicarse y complican el acceso a la documentación para ciertos migrantes.

Las declaraciones de Abbott sobre la demanda de soldadores y electricistas y las licencias de trabajo

A pesar de que en mayo se volvieron más estrictas las normas para las solicitudes de licencias profesionales, declaraciones que realizó recientemente el gobernador republicano se refirieron a la necesidad del Estado de la Estrella Solitaria de emitirlas.

El gobernador Greg Abbott mantiene medidas estricas en la seguridad fronteriza; esto complica los permisos laborales estatales para migrantes Captura Video KTTZ

“Si nos fijamos en ciertas partes de Texas, la demanda de soldadores y electricistas son dos ejemplos claros de la necesidad de producir miles de títulos y certificaciones cada año", expresó Abbott, según KTTZ.

En paralelo a este análisis, el medio indicó que algunos sectores profesionales muestran preocupación ante la falta de personal calificado en diversos oficios para hacer frente a la demanda creciente.

El crecimiento de la construcción en Texas y la necesidad de licencias de trabajo

Según un análisis de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC, por sus siglas en inglés), Texas, además de liderar la ganancia anual, también sumó 11.800 empleos en el último mes registrado.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Este escenario de expansión económica motivó a los directivos de la asociación a solicitar políticas que faciliten la incorporación de personal capacitado para cubrir vacantes en proyectos de gran escala.

Ken Simonson, economista jefe de la asociación, señaló que el éxito de la industria depende de la disponibilidad de trabajadores con habilidades técnicas específicas, sobre todo para el desarrollo de centros de datos y proyectos de energía.

Ante la escasez de mano de obra local, la organización enfatizó la importancia de permitir el ingreso de trabajadores expertos de otros países al mercado laboral de Estados Unidos y del estado.

Texas impuso la obligación de demostrar estadía legal en EE.UU. para solicitar una licencia profesional Imagen compuesta

Obstáculos para migrantes: los límites a las licencias profesionales que impuso Texas

A pesar de las declaraciones de Abbott sobre la demanda de soldadores y electricistas, las políticas del estado no parecen favorecer la emisión de más licencias de trabajo.

Desde el 1° de mayo, comenzó a regir la nueva normativa de la Comisión de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), por la cual ya no se emiten habilitaciones a extranjeros que no puedan demostrar presencia legal en EE.UU.

Según consta en el sitio web de la entidad, quienes no cuenten con un número de Seguro Social deberán aportar una documentación aceptada que pruebe la estadía regular del solicitante en el país norteamericano.

La normativa afecta a inmigrantes indocumentados en Texas, que ya no podrán tramitar la licencia necesaria para profesionales como cosmetólogos, barberos y contadores, entre otros. En ese sentido, el Estado de la Estrella Solitaria presenta las siguientes opciones de documentación válida: