Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Austin, Texas

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.