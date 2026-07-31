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Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Austin
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Austin, Texas
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
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