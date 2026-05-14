LA NACION

Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo
Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo Britannica

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Austin

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
LA NACION
Más leídas
  1. El gráfico que muestra el silencioso “proceso de transformación” de la Argentina
    1

    El gráfico de una universidad argentina que muestra el silencioso “proceso de transformación” de la economía

  2. El gobernador de Tucumán compró una casa por US$300.000 y no se conoce su declaración jurada
    2

    El gobernador de Tucumán compró una casa de fin semana por US$300.000 y no se conocen sus declaraciones juradas de bienes

  3. Darío Turovelzky, el CEO y responsable de su programación desde 2017, deja el canal
    3

    Impacto en Telefe: Darío Turovelzky, el CEO y responsable de su programación desde 2017, deja el canal

  4. Una clásica marca de calzado reportó pérdidas e hizo un llamado al Gobierno
    4

    Después de cuatro años, Grimoldi reportó pérdidas en su balance financiero