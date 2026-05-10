Hinojosa celebra victorias demócratas en suburbios de Texas: los analistas advierten que no alcanzan para vencer a Abbott

A meses de las elecciones para gobernador en Texas, ciertos resultados locales comenzaron a alimentar el optimismo demócrata y a abrir un debate sobre si el dominio republicano en el estado podría enfrentar riesgos. Mientras Greg Abbott aspira a la reelección, los analistas políticos consideran que todavía es prematuro interpretar resultados locales como un cambio estructural en uno de los bastiones republicanos más importantes de EE.UU.

Las victorias demócratas que ilusionan a Gina Hinojosa con ganarle a Abbott

Según informó Axios, la candidata a gobernadora Gina Hinojosa sostuvo que varias victorias registradas en elecciones municipales y de juntas escolares durante las últimas semanas representan señales alentadoras para los demócratas de cara a las elecciones estatales de noviembre.

Gina Hinojosa sostuvo que los resultados positivos de los demócratas en elecciones locales la harán triunfar en la contienda por la gobernación Twitter/Gina Hinojosa

La dirigente aseguró en un comunicado que los resultados reflejan “la coalición que enviará a Greg Abbott a casa en noviembre”. Hinojosa puso el foco en resultados obtenidos en lugares como Pearland, Arlington, Grapevine, Denton, San Antonio y el condado de Travis.

Entre los resultados más citados figura la victoria del demócrata Quentin Wiltz como alcalde de Pearland, un suburbio que el Partido Demócrata nacional calificó como un “flip” de territorio republicano.

En varios de esos distritos, candidatos respaldados por organizaciones progresistas lograron imponerse sobre figuras alineadas con el Partido Republicano. Uno de los ejemplos más destacados ocurrió en Travis.

Allí, Tiffany Bennett y Natalie Nugent, respaldadas por la agrupación Lake Travis Voices for Progress, derrotaron a miembros de la junta escolar del distrito Lake Travis ISD vinculados a intereses republicanos.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

Para el entorno de Hinojosa, ese resultado demuestra que ciertos votantes suburbanos, históricamente más conservadores, comienzan a mostrarse receptivos a candidatos con posiciones más moderadas o progresistas.

La fortaleza de Abbott: republicanos conservan fuerza en los suburbios de Texas

Más allá del optimismo, el panorama estuvo lejos de ser completamente favorable para los demócratas en las elecciones locales. Axios remarcó que candidatos cercanos al Partido Republicano también consiguieron victorias relevantes en distintas áreas suburbanas del estado.

En la elección de la junta escolar de Eanes ISD, también ubicada en el condado de Travis, dos de los tres candidatos apoyados por sectores alineados con los republicanos resultaron vencedores. Ese dato es utilizado por dirigentes oficialistas para argumentar que el respaldo republicano sigue sólido en comunidades suburbanas que suelen ser decisivas en elecciones estatales.

A pesar del optimismo demócrata, analistas coinciden en que el escenario electoral en Texas aún se presenta favorable para Abbott y los republicanos Instagram @governorabbott

Desde la campaña de Abbott rechazaron la idea de que Texas se acerque a una transformación política profunda. Eduardo Leal, secretario de prensa de la campaña de reelección del gobernador, afirmó al medio que los demócratas repiten el mismo discurso en cada ciclo electoral.

El caso más significativo ocurrió en enero, cuando el demócrata Taylor Rehmet ganó un distrito del Senado estatal en el condado de Tarrant, derrotando a un candidato respaldado por Trump en una elección especial.

El antecedente histórico de Texas que favorece a Abbott

El entusiasmo demócrata también choca con una realidad política contundente: ningún candidato de ese partido gana una elección estatal en Texas desde 1994. Durante tres décadas, los republicanos mantuvieron el control total de las principales oficinas estatales, indicó Axios.

La candidata demócrata apunta contra Abbott y lo acusa de ser corrupto

Por eso, distintos especialistas consideran que extrapolar resultados locales a una elección estatal puede resultar engañoso. El profesor de Ciencias Políticas de Rice University, Mark Jones, explicó que las contiendas citadas por Hinojosa fueron elecciones no partidarias, es decir, sin identificación explícita de los candidatos como republicanos o demócratas en la boleta.

El especialista también subrayó otro elemento clave: la participación electoral. Los comicios de mayo suelen registrar niveles de votación marcadamente bajos, frecuentemente de un solo dígito porcentual.

Ese escenario contrasta con la participación del 45,9% de los votantes registrados que acudieron a las urnas durante las elecciones generales de medio término en 2022.