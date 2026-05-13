Noticias de Texas hoy, en vivo: alerta por mala calidad del aire en Houston y alrededores
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Alerta por mala calidad del aire en Houston y alrededores
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de alerta para este miércoles 13 de mayo debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la formación de altos niveles de contaminación por ozono. La medida afecta principalmente a las áreas metropolitanas de Houston, Galveston y Brazoria, donde se espera que el aire alcance niveles perjudiciales para la salud.
Según el National Weather Service, el escenario climático actual facilita la concentración de contaminantes, por lo que se solicitó a la población extremar los cuidados en Estados Unidos. Las autoridades locales instan a los ciudadanos a colaborar para mitigar el impacto ambiental mediante acciones como compartir el vehículo, utilizar la bicicleta o caminar, y evitar el uso de carriles de autoservicio en locales comerciales.
Texas prevé perder 120 mil alumnos el próximo año
El sistema educativo de Texas enfrenta un escenario crítico que, según expertos, no se trata de un fenómeno pasajero sino de un cambio estructural. El último año perdió unos 75 mil estudiantes. Y ahora Bob Templeton, especialista de Strive Public Policy, advierte que el estado podría perder otros 120 mil estudiantes durante el próximo ciclo lectivo, según publicó NBC. Esta tendencia se profundizaría en el mediano plazo, con una proyección de 400 mil alumnos menos para dentro de cuatro o cinco años.
Entre las causas principales de este fenómeno, el especialista destacó el descenso en la tasa de natalidad y el creciente número de familias en Estados Unidos que optan por la educación en el hogar (homeschool) o instituciones privadas.
Texas expande su fuerza de elite contra delincuentes reincidentes a Dallas, San Antonio y Austin
El gobernador Greg Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) la expansión inmediata del Texas Repeat Offender Task Force hacia las áreas metropolitanas de Dallas-Fort Worth, San Antonio y Austin. Esta fuerza de tareas conjunta, integrada por fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, se especializa en la captura de delincuentes violentos que registran múltiples ingresos al sistema penal.
“Al centrarse en estos perpetradores peligrosos, se reduce el crimen, aumenta la seguridad y se protege mejor a los texanos”, afirmó Abbott en un comunicado al anunciar el despliegue del operativo en esas regiones.
Noticias de Texas en vivo
- 1
Una masajista uruguaya, la testigo clave que amenaza con hacer caer el polémico indulto a Nicole Minetti en Italia
- 2
El momento en el que dos ladrones entraron a robar armados a un bar de Palermo y fueron detenidos por la Policía
- 3
Cálculo de LA NACION: cuántas personas participaron de la cuarta marcha universitaria para reclamar fondos al Gobierno
- 4
“Escenas sexuales denigrantes” y “discurso machista”: Euphoria y Sydney Sweeney en el centro de la polémica