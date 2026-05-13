Noticias de Texas hoy, en vivo: alerta por mala calidad del aire en Houston y alrededores

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de alerta para este miércoles 13 de mayo debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la formación de altos niveles de contaminación por ozono. La medida afecta principalmente a las áreas metropolitanas de Houston, Galveston y Brazoria, donde se espera que el aire alcance niveles perjudiciales para la salud.

Según el National Weather Service, el escenario climático actual facilita la concentración de contaminantes, por lo que se solicitó a la población extremar los cuidados en Estados Unidos. Las autoridades locales instan a los ciudadanos a colaborar para mitigar el impacto ambiental mediante acciones como compartir el vehículo, utilizar la bicicleta o caminar, y evitar el uso de carriles de autoservicio en locales comerciales.