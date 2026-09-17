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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 47%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 47%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
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