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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 47%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
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