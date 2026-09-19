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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 30%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.
LA NACION
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