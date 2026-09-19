Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Noreste

: 2 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.