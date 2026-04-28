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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 74 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 18 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 18 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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