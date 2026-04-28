Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 74 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 18 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 18 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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