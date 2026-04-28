¿Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en Texas?

En Texas no existe una edad máxima para renovar la licencia de conducir. Sin embargo, según el Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS, por sus siglas en inglés), el estado sí impone requisitos adicionales a partir de cierta edad y reduce el tiempo de vigencia del documento para algunos conductores.

¿Existe una edad máxima para renovar la licencia en Texas?

De acuerdo con las normativas del estado de Texas, no existe una edad que funcione como límite para la renovación de la licencia de conducir. El DPS permite que las personas soliciten la extensión de la vigencia de su permiso sin importar cuántos años hayan cumplido.

A partir de los 79 años, los conductores deben someterse a revisiones más estrictas. Desde los 85, deben hacerse inspecciones cada dos años Unsplash

La ley estatal establece que la edad, por sí sola, no es un factor para la descalificación de un conductor. Sin embargo, a partir de que los solicitantes alcanzan los 79 años, el DPS aplica procedimientos de verificación para confirmar que el conductor mantiene condiciones aptas para manejar.

Texas somete a los conductores mayores a estrictas revisiones. El cumplimiento de los requisitos asegura que los conductores tienen aún la capacidad de reaccionar a las condiciones del tráfico y de la carretera más allá de su edad.

Si bien a los 79 años inician inspecciones más exigentes, la duración de la licencia sigue siendo la misma que en otros rangos etarios. En tanto, el cambio significativo se produce a partir de los 85.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Cada cuánto vence la licencia de conducir en Texas, según la edad

La duración de la licencia de conducir en el estado de Texas presenta variaciones que dependen del grupo de edad al que pertenece el titular, según establece el gobierno estatal.

Personas de 15 años: cuentan con un permiso de aprendizaje y deben manejar siempre bajo supervisión de un adulto.

cuentan con un permiso de aprendizaje y deben manejar siempre bajo supervisión de un adulto. Personas de 16: se les otorga una licencia provisional. Se les permite conducir de forma independiente con ciertas restricciones.

se les otorga una licencia provisional. Se les permite conducir de forma independiente con ciertas restricciones. Personas de 17 a 84 años: para este segmento de la población, el documento de conducir posee una validez de ocho años. El vencimiento ocurre en la fecha del cumpleaños del titular.

para este segmento de la población, el documento de conducir posee una validez de ocho años. El vencimiento ocurre en la fecha del cumpleaños del titular. Personas de 85 años o más: en este grupo, la normativa de Texas exige que la renovación del carnet se realice cada dos años.

En Texas es posible manejar desde los 15 años con un permiso de aprendizaje Unsplash

Cómo renovar la licencia en Texas desde los 79 años

Los conductores que tienen 79 años o más tienen la obligación de realizar el trámite de renovación en persona en una de las oficinas del DPS. El estado prohíbe para este grupo el uso de los sistemas por internet o correo postal.

Los pasos para completar el proceso son los siguientes: