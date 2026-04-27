Elecciones en Texas 2026: Hinojosa exige alivio en impuestos y Abbott defiende la seguridad pública

La carrera hacia las elecciones para gobernador que se realizarán el 3 de noviembre en Texas continúa. El actual mandatario, Greg Abbott, destacó la importancia de la seguridad pública en el estado. A su vez, su contendiente demócrata, Gina Hinojosa, pidió suspender el impuesto estatal a la gasolina.

El mensaje de Gina Hinojosa en plena campaña por Texas

Este lunes, Hinojosa visitó Nacogdoches e insistió en que bajo el gobierno de Abbott “los texanos pagan más y reciben menos”. La candidata afirmó que los impuestos a la propiedad han ido en aumento, mientras que los fondos estatales son destinados a contratos para donantes a la campaña de Abbott.

De acuerdo con El Paso Times, Hinojosa prometió que, de ganar las elecciones, cancelará los contratos y redirigirá los fondos para aumentar el salario de los maestros para que se convierta en uno de los más altos del país. Según dijo, su objetivo también será controlar los costos de los centros de datos ante el riesgo de que afecten las facturas de electricidad.

La campaña de la demócrata está principalmente centrada en la reducción de impuestos. Incluso, hace unos días exigió a Abbott utilizar sus poderes de emergencia para suspender el impuesto estatal a la gasolina y ahorrar a los texanos 20 centavos de dólar por galón.

Abbott asiste a homenaje a oficiales texanos caídos en servicio

Por su parte, el domingo 26 de abril, el actual gobernador brindó un discurso en la Ceremonia en Memoria de los Agentes de Paz de Texas (Texas Peace Officers’ Memorial), que rinde homenaje a hombres y mujeres que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Durante el acto, Abbott habló de la necesidad de mantener el orden público, al destacar que Texas mantiene una gratitud permanente a quienes dieron sus vidas para proteger a los ciudadanos.

Abbott pronunció el discurso principal en la ceremonia Oficina del gobernador de

Durante el evento, el gobernador también habló sobre el legado de las fuerzas del orden en Texas y destacó que los agentes mantienen la tradición de los sheriffs que en su momento dieron servicio en el viejo Oeste.

Abbott aseguró en el memorial que si bien el papel de las fuerzas del orden evolucionó, su compromiso y dedicación por proteger a los texanos permanecen.

Cuándo son las elecciones generales en Texas

El portal del Secretario de Estado de Texas compartió cuáles son las fechas clave a tener presentes de cara a las próximas elecciones generales:

5 de octubre, último día para inscribirse para votar

19 de octubre, primer día de votación anticipada

23 de octubre, último día para solicitar la boleta por correo

30 de octubre, último día de votación anticipada

3 de noviembre, elecciones generales

Para confirmar el registro, se puede ingresar al portal y elegir uno de los siguientes métodos de búsqueda: identificador único de votante que aparece en el registro; número de licencia de conducir de Texas si se proporcionó al solicitar el registro de votante; o simplemente nombre y apellido.

Greg Abbott compite por un cuarto mandato y, además del cargo de gobernador, también se elegirán otros como vicegobernador, fiscal general, contralor de cuentas públicas, comisionado de la oficina de tierras, comisionado de agricultura y comisionado de la comisión ferroviaria.