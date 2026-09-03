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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura rondará entre 81 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
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