Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de junio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Sureste

: 5 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.