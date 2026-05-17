Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 81 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 18 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Arqueólogos hallan un fragmento de la Ilíada de Homero enterrado con una momia egipcia
- 2
Del Estado de bienestar al mercado: la transformación silenciosa del elogiado modelo de Suecia
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 17 al 23 de mayo de 2026
- 4
Las impactantes imágenes del momento en el que un hombre atropella a decenas de personas y apuñala a una en Italia