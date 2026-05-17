Cornyn vs. Paxton: qué dicen las encuestas sobre el republicano favorito para las elecciones en Texas

El 26 de mayo será la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Texas. En esta contienda, los principales candidatos son el actual senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton, cuya ventaja varía según las encuestas más recientes.

Quién es el candidato republicano elegido en las elecciones de Texas según las encuestas

De acuerdo con un sondeo realizado entre el 2 y el 5 de mayo para Texans for a Conservative Majority, el actual senador cuenta con una estrecha ventaja de un punto, situándose en un 47% frente al 46% de Paxton.

De acuerdo con la encuesta realizada para Texans for a Conservative Majority, John Cornyn cuenta con una estrecha ventaja de un punto frente a Paxton Instagram/@johncornyn

Cornyn lidera en tres de los cuatro mercados mediáticos más importantes (Dallas, San Antonio y Austin) y tiene una ventaja de 13 puntos entre los votantes de 65 años o más, quienes representan una gran parte del electorado esperado.

En contraste, en la encuesta efectuada entre el 3 y el 5 de mayo para el Lone Star Liberty PAC, Ken Paxton mantiene una ventaja de 11 puntos, con un 47% de apoyo frente al 36% de Cornyn.

En la última encuesta realizada por Lone Star Liberty PAC, Paxton lidera con 11 puntos frente a su contrincante Tony Gutierrez - AP

Paxton domina entre los “republicanos de Trump” (55% a 28%) y los votantes “muy conservadores” (55% a 29%).

y los votantes De igual modo, el procurador general de Texas tiene una imagen favorable (51%), mientras que el actual senador enfrentaría una imagen desfavorable (45%) entre los probables votantes de la segunda vuelta.

“Los datos sugieren que la ventaja de Paxton se debe al apoyo abrumador de los segmentos más conservadores y pro-Trump del electorado republicano, la misma coalición que ha dominado las primarias republicanas modernas en Texas”, describe el sondeo.

Cuáles son las propuestas de campaña de Paxton y Cornyn

Tanto Paxton como Cornyn centran sus políticas en la agenda de la administración Trump. En el caso del fiscal general, define su contienda como la lucha de un “outsider” contra el establishment de Washington.

Ambos prevén seguir la agenda de la administración Trump Foto editada con IA/Archivo

Desde ese punto, de acuerdo con su sitio web, sus propuestas principales incluyen:

Seguridad Fronteriza y Soberanía: propone ayudar a completar la construcción del muro fronterizo , proteger la soberanía nacional y llevar a cabo la deportación de inmigrantes ilegales .

propone ayudar a completar la construcción del , proteger la soberanía nacional y llevar a cabo la . Economía y Energía: se compromete a recortar impuestos , detener el gasto público excesivo para reducir la deuda nacional y combatir la inflación.

se compromete a , para reducir la deuda nacional y combatir la inflación. Innovación Tecnológica: prevé que Estados Unidos sea la “capital mundial de las criptomonedas” mediante la creación de un marco regulatorio claro que fomente la innovación.

El actual senador, en cambio, enfatiza su experiencia y su historial de votación de cara a la segunda vuelta. Entre sus proposiciones se encuentran, según su sitio web:

Seguridad en la Frontera: su prioridad también es asegurar la frontera , terminar el muro y revertir las políticas de “fronteras abiertas” de la administración actual.

su prioridad también es , terminar el muro y revertir las políticas de “fronteras abiertas” de la administración actual. Justicia y Libertad: prevé defender a los jueces constitucionales, la protección de las libertades individuales y el mantenimiento de los valores tradicionales de Texas.

Cuáles fueron los primeros resultados de la primera vuelta en Texas

El 3 de marzo fueron las elecciones primarias en Texas por diversos cargos públicos. En dichos comicios, John Cornyn consiguió un 42%, mientras que Ken Paxton un 40,5%.

Al ninguno obtener más del 50% de los votos, tienen que enfrentarse de nuevo el próximo 26 de mayo.