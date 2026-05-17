Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 18 al 22 de mayo de 2026
Habrá despensas, desayunos, almuerzos, cenas y puntos móviles en Dallas, Fort Worth, Austin, Houston y otras ciudades
Más de 70 organizaciones de Texas impulsarán jornadas solidarias con entrega de alimentos, desayunos, almuerzos, cenas y distribución de productos básicos entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. Los residentes de ciudades como Houston, Dallas, Austin y otras 19 ciudades texanas podrán acceder a estos servicios gratuitos en distintos puntos del estado.
El calendario de asistencia alimentaria de North Texas Food Bank
El banco de alimentos North Texas Food Bank dispone de un sistema de búsqueda por código postal (ZIP code) que permite localizar centros de ayuda alimentaria en distintas zonas de Texas.
A partir de esa herramienta se elaboró un relevamiento de organizaciones vinculadas con esta red que mantendrán operativos gratuitos entre el lunes 18 y el viernes 22 de mayo en algunas de las principales ciudades del estado.
La institución nació en 1982 como una organización sin fines de lucro orientada a la distribución de alimentos en el norte texano.
Actualmente, trabaja junto a casi 500 agencias y programas comunitarios asociados. Según datos publicados por la entidad, durante su año fiscal 2023 alcanzó la entrega de 144 millones de comidas destinadas a personas que atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria.
Addison
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Martes 19, jueves 21 y viernes 22
Jewish Family Service of Dallas
Despensa con cita previa
16.301 Quorum Drive, Addison, TX 75001
9 hs a 13 hs
Allen
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 al viernes 22
Allen Community Outreach
Despensa de alimentos
801 E Main Street, Allen, TX
Lunes: 8.30 hs a 16.30 / Martes y jueves: 9 hs a 11 hs / Miércoles y viernes: 8 hs a 15 hs
Martes 19 y miércoles 20
FBC Allen Food Pantry
Despensa de alimentos
203 S Cedar Dr, Allen, TX
Martes: 10 a 11.30 hs / Miércoles: 18 a 19.30
Arlington
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 al viernes 22
No. Davis COC - Hearts & Hands
Despensa de alimentos
1601 N Davis Dr, Arlington, TX 76012
9 a 11
Lunes 18
The Lord’s Pantry
Despensa de alimentos
3232 S Cooper St, Arlington, TX
17.30 a 18.30
Martes 19 a jueves 21
Water from the Rock
Despensa de alimentos
402 N. L. Robinson, Arlington, TX
9.30 a 14
Miércoles 20 y viernes 22
Just a Queen with Goals
Despensa y recursos
1901 E Arkansas Lane, Arlington, TX
Miércoles: 10 a 12 hs / Viernes: 12 a 14 hs
Miércoles 20 y viernes 22
Foundation Communities
Despensa de alimentos
3903 Ichabod Cir, Arlington, TX 76013
10.30 a 12.30
Miércoles 20
Arlington SDA
Despensa
4409 Pleasantview, Arlington, TX
9 a 12
Jueves 21
Salvation Army Arlington
Despensa de alimentos
712 West Abram St, Arlington, TX
11 a 14
Jueves 21
Arlington Charities MP
Despensa móvil
1500 California Ln, Arlington, TX
9 a 10
Viernes 22
Household of Faith
Despensa
5001 New York Ave, Arlington, TX 76018
De 9 a 12
Austin
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a viernes 22
Trinity Center
Desayuno
304 East 7th St., Austin, TX
9 hs a 9.30 hs
Lunes 18 a viernes 22
Caritas of Austin
Despensa y almuerzos
611 Neches, Austin, TX 78701
11 a 12.30
Lunes 18 a viernes 22
Austin Baptist Chapel
Desayuno y almuerzo
908 E. Cesar Chavez, Austin, TX
Desayuno: 9.30 / Almuerzo: 11 a 12.30
Lunes 18 a viernes 22
APH - East Austin Center
Despensa de alimentos
211 Comal Street, Austin, TX
Lunes a jueves: 7.30 a 17 / Viernes: 8 a 12
Lunes 18 a viernes 22
Serafina Pantry (Ladybird)
Despensa de alimentos
1320 Art Dilly Rd, Austin, TX
Lunes a jueves: 8 a 16 / Viernes: 10 a 12
Martes 19
Our Lady of Guadalupe
Despensa
1206 E. 9th St, Austin, TX
10.15 hs a 12.30
Dallas
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a viernes 22
Dallas Life Foundation
Refugio y alimentación
1100 Cadiz, Dallas, TX 75215
8 a 16
Lunes 18 a viernes 22
The Stewpot
Despensa de alimentos
1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
9 a 15
Lunes 18 a jueves 21
Resource Center
Despensa y comida caliente
2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235
Despensa: 9 a 14.30 / Comidas: 11 a 13
Lunes 18, miércoles 20 y viernes 22
Salvation Army Dallas
Despensa de alimentos
5302 Harry Hines, Dallas, TX
Lunes: 9 a 11 / Miércoles y viernes: 8.30 a 10
Martes 19, miércoles 20 y jueves 21
Dallas Bethlehem Center
Mercado y cenas familiares
4410 Leland Ave, Dallas, TX
Cenas martes y miércoles: 17 a 19 / Mercado jueves: 10 a 14
Miércoles 20 a viernes 22
Brother Bill’s South Dallas
Mercado comunitario
5210 Bexar St, Dallas, TX
Miércoles y viernes: 9.30 a 12 / Jueves: 17 a 19
Miércoles 20
House of Jabez
Despensa
615 Woodlawn Ave, Dallas, TX
12.30 a 14.30
Jueves 21
J&J Outreach
Despensa
7979 E R L Thornton, Dallas, TX
14.30 a 16.30
Euless
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Martes 19 a jueves 21
6 Stones - New Hope Center
Despensa de alimentos
3232 W Euless Blvd, Euless, TX
Martes: 15 a 18 / Miércoles: 10 a 13 / Jueves: 9 a 12
Fort Worth
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a viernes 22
Broadway Baptist Church
Mercado, lonches y cena
305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104
Lonches lunes a viernes: 9 a 12 / Mercado martes y jueves: 10.30 / Cena jueves: 18
Lunes 18 a viernes 22
Carelon
Despensa de alimentos
512 Rosedale, Fort Worth, TX
9 a 17
Martes 19
Greenway Church Mobile
Despensa móvil
1816 Delga St, Fort Worth, TX
11.30 a 12.30
Martes 19 y jueves 21
Central Christian Church
Despensa de alimentos
3205 Hamilton Ave, Fort Worth, TX
10 a 14
Martes 19
Central Storehouse
Asistencia SNAP
8148 John T White Rd, Fort Worth, TX
13.30 a 17
Viernes 22
Wesley Center Mobile
Asistencia SNAP (Bus Rojo)
3600 N Crump St, Fort Worth, TX 76106
9 a 12
Garland
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Miércoles 20
Emmanuel Anglican Church
Despensa
2022 Saturn Rd, Garland, TX
11 a 12.30
Grand Prairie
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a jueves 21
Grand Prairie United Charities
Despensa de alimentos
1417 Densman St, Grand Prairie, TX 75051
9 a 13
Haltom City
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a viernes 22
NEED West
Despensa de alimentos
5028 Broadway, Haltom City, TX
10 a 14.30
Houston
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a viernes 22
Allies in Hope (Fannin)
Despensa Stone Soup
2328 Fannin St, Houston, TX 77002
10 a 16
Lunes 18 a viernes 22
Martha’s Kitchen
Sitio de comidas
322 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
11.30 a 12.30
Martes 19 y jueves 21
Casa Juan Diego
Despensa drive-thru y walk-in
4818 Rose St, Houston, TX 77007
Martes: 7.30 a 11 / Jueves: 9 a 11
Miércoles 20
Trinity East UMC
Despensa
2418 McGowen St, Houston, TX
14 a 17
Jueves 21
BakerRipley (Ripley House)
Despensa móvil
4410 Navigation Blvd, Houston, TX
11 a 13
Plano
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Martes 19 y jueves 21
Salvation Army Plano Corps
Despensa con cita previa
3528 14th St, Plano, TX 75074
10.30 a 12.30
Martes 19 a jueves 21
The Storehouse CC
Despensa y ropa
1401 Mira Vista Blvd, Plano, TX
Martes y jueves: 15.30 a 17 / Miércoles: 17.30 a 19
Richardson
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 18 a jueves 21
Network of Community Min.
Despensa de alimentos
1500 International Pkwy, Richardson, TX
Lunes a miércoles: 8.30 a 16 / Jueves: 8.30 a 19
Sachse
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Martes 19 y jueves 21
5 Loaves Ministries
Despensa de alimentos
4401 Williford, Sachse, TX 75048
Martes: 10 a 12 / Jueves: 10 a 12 y 17 a 19
El calendario móvil de Catholic Charities Dallas para la semana del 18 al 22 de mayo
Catholic Charities Dallas también tiene programado un calendario móvil de distribución alimentaria para la semana del 18 al 22 de mayo. Según informó la organización, esto es parte del programa Hunger Services, que está compuesto por tres despensas fijas, cuatro despensas comunitarias móviles y dos camiones refrigerados que recorren nueve condados de la diócesis de Dallas con entrega de alimentos frescos y productos no perecederos.
Plano
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
7.45
CBO/Christian Benevolent Outreach
1804 P Ave, Plano, TX 75074
Jueves 21
7.45
CBO/Christian Benevolent Outreach
1804 P Ave, Plano, TX 75074
Jueves 21
13
Redeemer Baptist/KEF International
1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074
West Tawakoni
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
9
Lakeside Community Church
1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474
Rockwall
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
9
Our Lady of the Lake
1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087
Grand Prairie
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
9
St. Michaels Grand Prairie
2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052
Jueves 21
13
David Daniels Elementary
801 S.W. 19th Street, Grand Prairie, TX 75051
Dallas
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
11.30
Northway Christian Church
7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
Lunes 18
13
Praise Embassy
9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243
Lunes 18
13
Geneva Heights Elementary
5895 Goodwin Ave., Dallas, TX 75206
Lunes 18
13
Bruton Terrace Church of Nazareth
8851 Bruton Rd, Dallas, TX 75217
Martes 19
9
Our Lady of Perpetual Help
2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235
Martes 19
13
First Fellowship Baptist Church
3150 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75216
Martes 19
13
Arrington Angels Rosemont Mission Trails
330 E Camp Wisdom Rd, Dallas, TX 75241
Miércoles 20
9
Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
Jueves 21
9
Portfolio Resident Fairway Village
513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211
Jueves 21
11.30
Northway Christian Church
7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
Richardson
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
13
St. Paul Parish Center
900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080
Greenville
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Lunes 18
13
Iglesia de Dios Dunamis Greenville
9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402
Ferris
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Martes 19
9
City of Ferris
1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125
Ennis
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Martes 19
9
My New House/New Hope Baptist Church
704 Ripley St., Ennis, TX 75119
Martes 19
13
Victory in Him
301 W Knox St, Ennis, TX 75119
Miércoles 20
13
Grace Lutheran
2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119
Garland
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Martes 19
13
Oasis on the MT CHC
821 E Miller Rd., Garland, TX 75040
Jueves 21
9
Good Shepherd Garland
1304 Main St., Garland, TX 75040
Corsicana
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Martes 19
13
Inmaculada Concepción
3000 TX-22, Corsicana, TX 75110
Italy
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Jueves 21
9
Mt. Gilead Baptist Church
106 Harris St., Italy, TX 76651
Rose City
|Día
|Horario
|Organización o punto de distribución
|Dirección
Jueves 21
11.30
Iglesia Amiel
205 S. Bell St., Rose City, TX 75189
¿Qué requisitos mencionan las Catholic Charities Dallas para acceder a los alimentos gratuitos?
Según informó Catholic Charities Dallas, no exige comprobantes para acceder a los servicios de alimentos. Sin embargo, aclaró que los programas alimentarios están dirigidos para:
- Familias que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
- Personas que acceden a la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).
- Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
- Hogares vinculados con el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés).
- Personas que reciben Medicare.
- Residentes que cuentan con Medicaid.
- Hogares que cumplen con las Pautas Federales de Pobreza.
- Personas afectadas por desastres naturales.
- Residentes en situación de calle.
El TSAP: el programa complementario del SNAP que funciona en Texas
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ofrece ayuda económica destinada a la compra de alimentos para hogares con bajos ingresos. En Texas además funciona el Proyecto de Solicitud Simplificada de Texas (TSAP, por sus siglas en inglés), una modalidad dirigida a familias integradas únicamente por adultos mayores de 60 años, personas con discapacidades o una combinación de ambos perfiles.
Según la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés), el TSAP dispone de formularios más breves y otorga certificaciones de hasta tres años, mientras que el sistema tradicional suele renovarse con mayor frecuencia. Además, quienes califican no deben realizar entrevistas al momento de renovar la ayuda.
Para acceder al TSAP, todos los integrantes del hogar deben cumplir determinadas condiciones: no contar con ingresos provenientes de empleo y no participar en el Proyecto de Solicitud Combinada del SNAP (SNAP-CAP, por sus siglas en inglés). Las autoridades estatales indicaron que el trámite puede realizarse de tres maneras:
- Completar la gestión digital mediante el portal Your Texas Benefits.
- Retirar un formulario impreso en una oficina local de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) y entregarlo por correo, fax o de manera presencial.
- Solicitar el envío de la documentación al 2-1-1 y seleccionando la opción correspondiente al idioma y luego la opción 2.
Entre los papeles requeridos figuran facturas médicas recientes, comprobantes de farmacia, constancias de jubilación, pensiones o discapacidad y extractos bancarios actualizados.
