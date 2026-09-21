Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Oeste

: 0 a 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.