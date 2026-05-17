Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 18 de mayo al 22 de mayo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Sursureste

: 15 a 20 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.