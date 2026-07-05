Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 78 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.