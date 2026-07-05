Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 78 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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