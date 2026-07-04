Un año después de las inundaciones de Camp Mystic: las leyes que Abbott firmó en Texas para prevenir otra tragedia

El pasado 4 de julio de 2025, una inundación en Camp Mystic dejó 28 muertos en Kerr County, Texas, y expuso fallas en los planes de emergencia. Dos meses después, el 5 de septiembre de ese mismo año, el gobernador del estado, Greg Abbott, firmó un paquete de leyes para reforzar la seguridad en campamentos juveniles y zonas propensas a crecidas.

Qué pasó en Camp Mystic durante las inundaciones de Texas de 2025

Camp Mystic recibió a más de 500 campistas el 29 de junio de 2025 en sus sedes de Guadalupe River y Cypress Lake. El 3 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una vigilancia de inundación para el área, y a la 1.14 hs (hora local) del 4 de julio difundió una alerta de crecida repentina, según el informe legislativo de Texas.

La inundación de Camp Mystic expuso fallas graves en los planes de emergencia Associated Press

El director Dick Eastland informó cerca de las 2.30 hs que habían caído más de cuatro pulgadas de lluvia, unos diez centímetros. Media hora después, inició evacuaciones en distintas cabañas. El primer operativo permitió poner a salvo a 50 personas, pero los siguientes fracasaron.

Antes de las 4 hs, el vehículo de Eastland fue arrastrado por el agua. Según el informe legislativo, todo indica que Eastland subió a las 13 campistas y a las dos consejeras de Bubble Inn a su camioneta Tahoe; el vehículo fue arrastrado por el agua y todas murieron.

El balance final en Camp Mystic fue de 28 muertos, dentro de los 119 fallecidos en Kerr County. El establecimiento permanece cerrado, retiró su solicitud de licencia operativa y a fines de junio pidió protección por bancarrota bajo el Capítulo 11.

Leyes de Texas tras Camp Mystic: qué firmó Greg Abbott para reforzar la seguridad

El paquete legal respondió a los puntos que quedaron bajo revisión después de la crecida: planes incompletos, rutas poco claras, preparación insuficiente del personal, comunicaciones vulnerables y ausencia de avisos sonoros en sectores de riesgo. Las medidas se organizaron en tres ejes principales:

H.B. 1 : conocida como Youth Camp Alert, Mitigation, Preparedness, and Emergency Response Act, o Youth Camper Act, reguló los protocolos de emergencia de campamentos juveniles residentes.

conocida como Youth Camp Alert, Mitigation, Preparedness, and Emergency Response Act, o Youth Camper Act, reguló los protocolos de emergencia de campamentos juveniles residentes. S.B. 1 : llamada Heaven’s 27 Camp Safety Act en referencia a las 27 niñas y consejeras fallecidas —dentro del total de 28 víctimas del campamento —agregó reglas sobre cabañas en planicies de inundación, avisos meteorológicos, vías de salida, conectividad y registros públicos.

: llamada Heaven’s 27 Camp Safety Act en referencia a las 27 niñas y consejeras fallecidas —dentro del total de 28 víctimas del campamento —agregó reglas sobre cabañas en planicies de inundación, avisos meteorológicos, vías de salida, conectividad y registros públicos. S.B. 3: enfocada en sirenas exteriores de advertencia, creó un programa de subsidios en la oficina del gobernador para ayudar a municipios, condados y otras entidades gubernamentales a cubrir los costos de instalación. Además, ordenó a la Texas Water Development Board identificar las zonas expuestas a inundaciones repentinas que requieran ese tipo de sistemas.

Youth Camper Act: nuevos planes de emergencia para campamentos juveniles en Texas

La Youth Camper Act estableció que cada operador de un campamento juvenil residente debe desarrollar e implementar un plan escrito de emergencia. Ese documento tiene que incluir respuestas para distintos escenarios:

Desastres naturales

Menores extraviados

Incendios

Emergencias de transporte o acuáticas, cuando correspondan

Enfermedades graves

Epidemias

Lesiones severas

Accidentes graves

Muertes

Presencia de personas no autorizadas

La ley también exigió designar un supervisor de preparación, revisar el esquema todos los años y presentarlo anualmente al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés). Si el documento no cumple los estándares mínimos, el operador debe corregirlo y reenviarlo dentro de los 45 días posteriores al aviso.

Los establecimientos deben poner el plan aprobado a disposición de cada campista y de sus padres o tutores legales. También tienen que instruir a los menores al inicio de cada sesión sobre qué hacer durante una eventualidad y entregar el nombre y contacto del supervisor designado.

Heaven’s 27 Camp Safety Act: reglas para personal, cabañas y zonas inundables

Al menos una vez al año, se tiene que entregar a empleados y voluntarios una copia del protocolo. El operador también debe brindarles formación integral sobre los procedimientos previstos y conservar registros que acrediten la preparación requerida.

La Heaven’s 27 Camp Safety Act prohibió emitir o renovar licencias para campamentos juveniles que operen una o más cabañas dentro de una planicie de inundación. La norma contempló dos excepciones:

Si la ubicación responde a la cercanía con un lago, estanque u otro cuerpo de agua quieta no conectado a un río, arroyo u otro curso de agua, o si ese cuerpo hídrico está represado.

Si cada cabaña está ubicada al menos a 1000 pies —unos 305 metros— de un floodway, es decir, el cauce principal de escurrimiento de una crecida.

La medida también creó un registro en línea de campamentos juveniles con licencia activa. El departamento debe publicar, mantener y actualizar esa nómina en su sitio web.

Más de 500 campistas estaban en el predio cuando el NWS emitió alertas por crecida repentina Associated Press

Alertas del NWS, rutas de evacuación e Internet redundante en campamentos de Texas

La S.B. 1 obliga a tener radios operables en los campamentos para recibir avisos meteorológicos en tiempo real del NWS o de un servicio profesional similar. También ordena instalar un sistema capaz de notificar a todos los ocupantes y un mecanismo de altavoces que funcionara sin depender de Internet. Los operadores deben cumplir con medidas concretas de prevención y comunicación:

Monitorear alertas del NWS

Seguir avisos de autoridades fluviales locales, cuando correspondiera

Exhibir la ruta de evacuación en cada cabaña

Mantener iluminados los recorridos de salida durante la noche

Contar con Internet por banda ancha con fibra óptica de extremo a extremo

Sostener una segunda conexión distinta

S.B. 3 en Texas: sirenas exteriores para zonas de inundación repentina

La S.B. 3 define como área propensa a inundaciones repentinas a las zonas incluidas en la declaración de desastre emitida por el gobernador en respuesta a las inundaciones de Hill Country de julio de 2025. También describió la sirena exterior como un sistema sonoro diseñado para alertar a personas al aire libre sobre un desastre inminente y alentarlas a buscar refugio o trasladarse a terreno elevado.

La norma creó, además, un programa de subsidios en la oficina del gobernador para ayudar a municipios, condados y otras entidades gubernamentales a cubrir los costos de instalación de las sirenas requeridas. El gobernador podía delegar la administración de ese programa a una agencia estatal.

La Texas Water Development Board debía identificar sectores con historial de crecidas constantes o severas y determinar si requerían una o más sirenas. Para esa evaluación, podía considerar tres factores:

Pérdida de vidas humanas por inundaciones.

Presencia de viviendas u otras estructuras habitacionales.

Posibles daños a bienes inmuebles o personales.

Si el sitio está dentro de una municipalidad, la ciudad debe instalar, mantener y operar el dispositivo. Si corresponde a un área no incorporada, esa responsabilidad recae en el condado.

La norma permitió acuerdos entre municipios, condados y otras entidades gubernamentales para instalar, mantener u operar sirenas en conjunto. También exigió pruebas regulares de funcionamiento, documentación de los resultados y una fuente de energía de respaldo distinta de la principal.