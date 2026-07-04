Noticias de Houston, hoy: el ICE confirma presencia oficial por el partido del Mundial en Texas

En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, este sábado 4 de julio Canadá se enfrenta a Marruecos en Houston, Texas, y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en las inmediaciones del estadio. De acuerdo con las autoridades, no habrá control migratorio, sino que se centrarán principalmente en garantizar la seguridad pública, aunque podrían producirse arrestos de inmigrantes indocumentados en ciertas circunstancias.

La presencia oficial del ICE en Houston por el partido del Mundial en Texas

A las 13 hs de este sábado 4 de julio comienza el enfrentamiento entre Canadá y Marruecos por un pase a cuartos de final, y alrededor del Estadio Houston, los agentes del ICE estarán concentrados en sus tareas, como parte del operativo de seguridad de la Copa del Mundo. En principio, las autoridades confirmaron que no realizarán controles migratorios.

Los funcionarios del ICE participarán del operativo con otras agencias federales para garantizar la seguridad pública durante el partido del Mundial Fotomontaje realizado con IA

En una entrevista con CBS News, Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump, adelantó que el foco en cada estadio será garantizar la “seguridad pública”.

En ese sentido, remarcó que las personas con documentación regular no deben temer por controles migratorios. Sin embargo, luego reparó en que las autoridades actuarán si observan alguna situación irregular. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto", sostuvo.

Previamente, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detalló que la función del ICE en el torneo internacional será similar a la que desempeña en otros eventos de gran escala, como el Super Bowl.

En diálogo con CBS News, sostuvo que se enfocarán en la seguridad y no en operativos migratorios masivos.

Protocolo del ICE: en qué casos puede detener a un migrante indocumentado durante el Mundial

En su sitio web oficial, el DHS clasificó el torneo como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal para eventos masivos, como el Super Bowl.

De acuerdo con la información oficial, estas jornadas requieren un amplio apoyo interinstitucional federal en el que participa la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Junto con el HSI, el ICE detendrá a inmigrantes indocumentados vinculados con el narcotráfico o incluidos en listas de vigilancia por terrorismo Fotomontaje realizado con IA

Junto con el ICE, las autoridades podrán detener a inmigrantes sin autorización si están en listas de vigilancia por terrorismo, son buscados por delitos graves o están vinculados al tráfico de drogas.

Asimismo, miembros del DHS informaron que se desarrollarán operaciones destinadas a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

El partido del Mundial en Texas de este sábado 4 de julio

Los operativos del ICE rodearán al partido de esta jornada entre Canadá y Marruecos, quienes buscarán un pase a los cuartos de final del máximo torneo entre selecciones. El seleccionado anfitrión obtuvo resultados variados en la fase de grupos: empató 1 a 1 con Bosnia, venció 6 a 0 a Catar y perdió por 2 a 1 con Suiza.

Ubicado en el segundo puesto de la zona, por detrás de Suiza, avanzó a 16avos de final, en donde enfrentó a Sudáfrica. En un duelo reñido, no se sacaron muchas diferencias, y los dirigidos por el estadounidense Jesse Marsch obtuvieron el triunfo con un gol de Stephen Eustáquio a los 92 minutos.

Marruecos le ganó a Países Bajos una definición por penales infartante y sigue en el Mundial

Marruecos, por su parte, empató en su debut con Brasil, y luego obtuvo dos victorias consecutivas para asegurarse el segundo puesto de la zona C. En 16avos, dominó el trámite del enfrentamiento con Países Bajos y, tras el empate en el tiempo regular, se impuso en los penales para obtener el boleto a octavos.

Después del enfrentamiento de esta tarde, no habrá más partidos en Houston. En Dallas, se llevará a cabo un duelo por los octavos de final el lunes 6 de julio a las 15 hs, y habrá un cruce por las semifinales el martes 14 de julio, a las 15 hs.