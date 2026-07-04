El nuevo aliado que sorprende: Abbott nombra como funcionario de Texas a un antiguo adversario

El gobernador de Texas, Greg Abbott, designó a Don Huffines como nuevo contralor de Cuentas Públicas del estado, una decisión que marca un giro político luego de años de enfrentamientos entre ambos dentro del Partido Republicano.

Greg Abbott designa a Don Huffines como contralor de Texas tras la salida de Kelly Hancock

Según informó el comunicado oficial de la oficina del gobernador, Greg Abbott nombró a Don Huffines como nuevo Contralor de Cuentas Públicas de Texas, cargo que asumirá oficialmente el 1° de agosto.

La Contraloría de Cuentas Públicas, puesto que Huffines asumirá, constituye una de las funciones más estratégicas del estado al supervisar la recaudación de impuestos, la administración de las finanzas públicas y la vigilancia del gasto estatal X de Huffines

Se trata de una de las posiciones más relevantes del gobierno estatal, ya que tiene a su cargo la administración de las finanzas públicas, la recaudación de impuestos y la supervisión del gasto estatal.

En el anuncio oficial, Abbott sostuvo que Huffines reúne las condiciones necesarias para desempeñar esa función. El gobernador afirmó que el empresario aporta “la combinación adecuada de experiencia empresarial y principios conservadores” para liderar la oficina, y destacó que se trata de un texano de quinta generación, con una trayectoria en el sector privado y una visión orientada a proteger el dinero de los contribuyentes.

El comunicado también señala que Don Huffines desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito empresarial. Fue cofundador de Huffines Communities, una de las mayores compañías de desarrollo inmobiliario del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

Además, ocupó una banca en el Senado estatal en representación al Distrito 16 entre 2015 y 2019, período durante el cual construyó una imagen ligada al conservadurismo fiscal y a la promoción de una mayor transparencia gubernamental, indicó el comunicado oficial.

En sus primeras declaraciones tras conocerse el nombramiento, Huffines agradeció la confianza del gobernador y resumió cuáles serán sus prioridades al frente del organismo. “Me siento honrado por la confianza que el gobernador Abbott ha depositado en mí. Mi compromiso es simple: administrar el gobierno con eficiencia, proteger cada dólar de los contribuyentes y mantener a Texas como el mejor lugar para vivir, formar una familia y emprender un negocio”, expresó.

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Aunque actualmente coincidirán dentro de la administración estatal, la relación entre Greg Abbott y Don Huffines estuvo marcada durante años por diferencias políticas.

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De acuerdo con un informe de The New York Times, Huffines fue uno de los críticos más duros del gobernador dentro del propio Partido Republicano.

En 2022, el entonces exsenador desafió a Abbott en las primarias republicanas por la gobernación. Durante esa campaña argumentó que el mandatario no mantenía una postura suficientemente conservadora y buscó posicionarse como una alternativa más alineada con el ala dura del partido, especialmente en temas vinculados con inmigración y el tamaño del gobierno.

Ese enfrentamiento convirtió a Huffines en uno de los principales adversarios internos del gobernador. Sin embargo, cuatro años después, ambos aparecen con un trabajo en conjunto dentro de la administración estatal de Texas.

Republicanos de Texas buscan unidad antes de las elecciones de medio término de 2026

Según el análisis publicado por The New York Times, el nombramiento de Don Huffines responde también a una estrategia más amplia de Greg Abbott para consolidar la unidad del Partido Republicano antes de las elecciones federales de medio mandato del 3 de noviembre, la misma fecha en la que se celebran los comicios a gobernador de Texas.

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El diario sostiene que, ante un escenario en el que los demócratas consideran favorable el contexto político nacional, los principales dirigentes republicanos del estado buscan dejar atrás las disputas internas que marcaron los últimos años.

La incorporación de Huffines adquiere un significado especial porque el ahora designado contralor derrotó al entonces contralor interino Kelly Hancock en las primarias republicanas de marzo al entonces contralor interino Kelly Hancock, quien contaba con el respaldo explícito de Abbott.

Poco después, Hancock anunció que dejará el cargo al finalizar julio, lo que permitió al gobernador cubrir la vacante mediante esta designación.

El mismo informe de The New York Times recuerda que durante aquella campaña Abbott había cuestionado públicamente la competitividad electoral de Huffines. En ese momento manifestó que prefería respaldar a un candidato con mayores posibilidades de imponerse en la elección general.

Abbott también recordó que Huffines perdió su intento de reelección como senador estatal frente a un candidato demócrata en 2018.