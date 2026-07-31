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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 100 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
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