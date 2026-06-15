Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 71 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Este

: 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 22 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 16 a 25 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.