SNAP y verano en Texas: dónde pueden comer gratis los niños sin registro ni identificación

Autoridades de Texas impulsan programas de alimentación de verano para asegurar la nutrición de la infancia en la región de San Antonio. La iniciativa busca dar alivio económico a los hogares frente a las modificaciones en las normativas de asistencia social como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Asistencia alimentaria para niños en Texas: las instituciones que participan

La red de asistencia alimentaria abarca múltiples puntos de distribución y planteles educativos en la zona de San Antonio.

Los lugares que ofrecen alimentos gratis para niños en Texas Eric Gay - AP

Según Express News, a través del Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés) las familias disponen de diversas opciones para acceder a los desayunos y almuerzos:

Distritos escolares independientes : las autoridades de East Central, Edgewood, Harlandale, North East y Northside mantienen activos sus comedores. Asimismo, los distritos de San Antonio, South San Antonio, Southside y Southwest ofrecen el servicio gratuito.

: las autoridades de East Central, Edgewood, Harlandale, North East y Northside mantienen activos sus comedores. Asimismo, los distritos de San Antonio, South San Antonio, Southside y Southwest ofrecen el servicio gratuito. Escuelas chárter participantes : los centros educativos Jubilee Academies, Essence Preparatory Public School y George Gervin Academy figuran en el listado oficial de la agencia estatal.

: los centros educativos Jubilee Academies, Essence Preparatory Public School y George Gervin Academy figuran en el listado oficial de la agencia estatal. Banco de Alimentos de San Antonio : la organización benéfica opera como núcleo de abastecimiento y coordinará la entrega en más de 100 puntos comunitarios.

: la organización benéfica opera como núcleo de abastecimiento y coordinará la entrega en más de 100 puntos comunitarios. Espacios públicos alternativos: las bibliotecas locales y diversos centros comunitarios integran la red de reparto de víveres y refrigerios.

Cómo funciona el programa de alimentos gratis de verano en Texas

El programa consiste en la provisión gratuita de desayunos y almuerzos diarios a todos los niños de la comunidad sin importar el nivel de ingresos del hogar. De acuerdo con Express News, para acceder al beneficio no se necesitan solicitudes previas, inscripciones ni documentos de identidad.

La convocatoria incluye a todos los menores de edad y no requiere ninguna inscripción escolar específica ni la incorporación en los cursos de verano. Las pautas de la iniciativa admiten el beneficio para adultos menores de 21 años con alguna discapacidad en ciertos centros.

Cada sucursal tiene sus propios horarios de atención a través del programa de comedores de verano para niños en Texas Dragos Condrea - Imagen de DC Studio en Freepik

La única condición reglamentaria del beneficio es la consumición obligatoria de la comida dentro de las instalaciones del establecimiento. El sistema prohíbe de forma estricta retirar los alimentos o trasladar las porciones fuera del recinto de atención.

Los calendarios operativos varían según la entidad gestora del servicio en San Antonio. El cronograma del distrito escolar San Antonio ISD inició el 1° de junio y concluye el 31 de julio, con turnos de desayuno desde las 7.30 hs (hora local) y almuerzos a partir de las 10.30 hs.

Ajustes presupuestarios y el contexto de la asistencia alimentaria en Texas

Los comedores de verano toman relevancia debido al endurecimiento de los criterios de elegibilidad de los programas federales. Según Express News, las restricciones en el SNAP y Medicaid reducen el volumen de alumnos que califican para el almuerzo escolar regular en Texas y otros estados.

Los recortes de presupuesto generarán una baja en la concesión de desayunos y almuerzos escolares gratuitos a partir del próximo año lectivo. Por ejemplo, el distrito North East ISD reportó la suspensión del Programa de Elegibilidad Comunitaria en 29 planteles por la falta de calificación.

Este escenario coincide con una disminución del 8% en la inscripción estatal del programa SNAP entre enero de 2025 y 2026, según reportes del Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias.