Alerta en Texas, hoy: perímetro cerrado y desvíos en Dallas y Houston por operativo del Mundial 2026

Texas es uno de los estados que más acción tendrá durante el transcurso del Mundial 2026, al albergar partidos tanto en Houston como en el área de Dallas. Ante la gran afluencia de público, las autoridades locales desplegaron operativos de seguridad y aplicaron cortes y desvíos de tránsito en las zonas cercanas a los estadios.

Restricciones de tránsito en el centro de Dallas por el Mundial 2026

El operativo de mayor duración tiene lugar en el centro de Dallas. Según la información oficial de DallasFWC26, Griffin Street, en el tramo situado entre Canton Street y Ceremonial Drive, permanece cerrado hasta el 23 de julio.

Dallas ya está lista para recibir el Mundial

Esta medida responde al uso del Kay Bailey Hutchison Convention Center como el International Broadcast Center (IBC) durante la competencia. El sitio funcionará como un centro de operaciones para medios y transmisiones internacionales.

El perímetro de exclusión en esta zona incluye la afectación de otras vías de tránsito. Lamar Street, Memorial Drive, Akard Street y Hotel Street contarán con cierres o límites a la circulación por las obras y las medidas de seguridad del centro de convenciones.

Además, las autoridades también recomiendan a residentes y turistas evitar el uso de Griffin Street.

Operativo en Fair Park y desvíos por el Fan Festival del Mundial 2026

La zona de Fair Park en Dallas también experimenta una serie de cambios en la circulación por la instalación del Fan Festival de la FIFA. Las calles con cierres en este sector son:

First Avenue , entre Parry Avenue y Pennsylvania Avenue

, entre Parry Avenue y Pennsylvania Avenue Grand Avenue , entre First Avenue y Second Avenue

, entre First Avenue y Second Avenue Martin Luther King Jr. Boulevard , entre First Avenue y Second Avenue

, entre First Avenue y Second Avenue Pennsylvania Avenue, entre First Avenue y Lagow Street.

Diversas calles en Texas cerrarán una hora antes de que abra sus puertas en Fan Festival dallasfwc26.com

El evento tiene como sede The Pavilion at Fair Park, en el sector noreste del parque. Para las personas que asisten a estas actividades, la ciudad propone el uso del sistema DART en lugar de los autos particulares.

Por otra parte, las estaciones de Fair Park y MLK Jr. se encuentran operativas para el traslado de los aficionados.

Cierres en Arlington, Fort Worth y Houston durante la Copa del Mundo

En Arlington, varias calles cercanas al AT&T Stadium, rebautizado como Dallas Stadium durante el transcurso del Mundial 2026, permanecen cerradas durante hoy y todos los días de partido. Según DallasFWC26, las restricciones afectan a AT&T Way, Cowboys Way y un tramo de Nolan Ryan Expressway para facilitar la circulación y reforzar la seguridad en la zona por el Mundial.

FIFA adaptará el popular Fair Park de Texas para llevar a cabo el Fan Festival durante el Mundial Ciudad de Arlington

En Fort Worth, los cortes se concentran cerca de los puntos de transporte hacia el NRG Stadium, ahora denominado Houston Stadium. Una parte de Statler Boulevard permanece cerrada durante las jornadas de la competencia para agilizar el acceso de los pasajeros que utilizan la estación CentrePort y los autobuses de enlace.

En la ciudad de Houston, la actividad se concentra en el área de East Downtown (EaDo). Según detalló Click2Houston, Hutchins Street y Polk Street se encuentran cerradas por seguridad pública desde el pasado 6 de junio hasta el 23 de julio.

Otros cortes de calles por el Mundial 2026 en Texas

La administración dispuso el cierre de calles adicionales una hora antes del inicio de las actividades del festival. Click2Houston informó que entre estas vías se incluyen:

Polk Street

Dallas Street

Lamar Street

McKinney Street

Walker Street

St. Emanuel Street.

Por otra parte, Texas Avenue y Emancipation Avenue permanecen abiertas para mitigar el impacto de los desvíos. Para el uso de servicios de transporte por aplicación, la ciudad estableció un lote específico en la intersección de Leeland Street y St. Emanuel Street.