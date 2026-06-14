Confirmado: dónde entregan comida gratis en Texas para la semana del 15 al 19 de junio 2026
Los bancos alimentarios y organizaciones comunitarias publicaron horarios, direcciones y requisitos para acceder a víveres, comidas calientes y asistencia social
- 4 minutos de lectura'
Las organizaciones texanas como el North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y Catholic Charities Dallas mantendrán operativos sus programas de asistencia alimentaria durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de junio. Las iniciativas incluyen la distribución de víveres, despensas comunitarias, mercados de alimentos, comidas calientes, desayunos, almuerzos y orientación para acceder a distintos servicios de apoyo social.
¿Dónde entregan comida gratis en Texas del 15 al 19 de junio?
Durante esos cinco días, habrá opciones en Dallas, Arlington, Fort Worth, Houston y Austin. En algunos casos, la atención será diaria; en otros, solo determinados días de la semana. Es importante recordar que puede haber variaciones en los horarios o en la disponibilidad de los servicios, por lo que se recomienda confirmar con cada organización antes de asistir.
El calendario del North Texas Food Bank y Central Texas Food Bank para esta semana es:
Dallas
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 15 a viernes 19
Dallas Life Foundation
Refugio y alimentación
1100 Cadiz, Dallas, TX 75215
8 hs a 16 hs
Lunes 15 a viernes 19
The Stewpot
Despensa de alimentos
1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
9 hs a 15 hs
Lunes 15 a jueves 18
Resource Center
Despensa y comida caliente
2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235
Despensa: 9 hs a 14.30 hs / Comidas: 11 hs a 13 hs
Lunes 15, miércoles 17 y viernes 19
Salvation Army Dallas
Despensa de alimentos
5302 Harry Hines, Dallas, TX
Lunes: 9 hs a 11 hs / Miércoles y viernes: 8.30 hs a 10 hs
Martes 16, miércoles 17 y jueves 18
Dallas Bethlehem Center
Mercado y cenas familiares
4410 Leland Ave, Dallas, TX
Martes y miércoles: 17 hs a 19 hs / Jueves: 10 hs a 14 hs
Miércoles 17 a viernes 19
Brother Bill’s South Dallas
Mercado comunitario
5210 Bexar St, Dallas, TX
Miércoles y viernes: 9.30 hs a 12 hs / Jueves: 17 hs a 19 hs
Miércoles 17
House of Jabez
Despensa
615 Woodlawn Ave, Dallas, TX
12.30 hs a 14.30 hs
Jueves 18
J&J Outreach
Despensa
7979 E R L Thornton, Dallas, TX
14.30 hs a 16.30 hs
Arlington
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 15 a viernes 19
No. Davis COC - Hearts & Hands
Despensa de alimentos
1601 N Davis Dr, Arlington, TX 76012
9 hs a 11 hs
Lunes 15
The Lord’s Pantry
Despensa de alimentos
3232 S Cooper St, Arlington, TX
17.30 hs a 18.30 hs
Martes 16 a jueves 18
Water from the Rock
Despensa de alimentos
402 N. L. Robinson, Arlington, TX
9.30 hs a 14 hs
Miércoles 17 y viernes 19
Just a Queen with Goals
Despensa y recursos
1901 E Arkansas Lane, Arlington, TX
Miércoles: 10 hs a 12 hs / Viernes: 12 hs a 14 hs
Miércoles 17 y viernes 19
Foundation Communities
Despensa de alimentos
3903 Ichabod Cir, Arlington, TX 76013
10.30 hs a 12.30 hs
Miércoles 17
Arlington SDA
Despensa
4409 Pleasantview, Arlington, TX
9 hs a 12 hs
Jueves 18
Salvation Army Arlington
Despensa de alimentos
712 West Abram St, Arlington, TX
11 hs a 14 hs
Jueves 18
Arlington Charities MP
Despensa móvil
1500 California Ln, Arlington, TX
9 hs a 10 hs
Viernes 19
Household of Faith
Despensa
5001 New York Ave, Arlington, TX 76018
9 hs a 12 hs
Fort Worth
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 15 a viernes 19
Broadway Baptist Church
Mercado, lonches y cena
305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104
Lonches: 9 hs a 12 hs / Mercado martes y jueves: 10.30 hs / Cena jueves: 18 hs
Lunes 15 a viernes 19
Carelon
Despensa de alimentos
512 Rosedale, Fort Worth, TX
9 hs a 17 hs
Martes 16
Greenway Church Mobile
Despensa móvil
1816 Delga St, Fort Worth, TX
11.30 hs a 12.30 hs
Martes 16 y jueves 18
Central Christian Church
Despensa de alimentos
3205 Hamilton Ave, Fort Worth, TX
10 hs a 14 hs
Martes 16
Central Storehouse
Asistencia SNAP
8148 John T White Rd, Fort Worth, TX
13.30 hs a 17 hs
Viernes 19
Wesley Center Mobile
Asistencia SNAP (Bus Rojo)
3600 N Crump St, Fort Worth, TX 76106
9 hs a 12 hs
Houston
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 15 a viernes 19
Allies in Hope (Fannin)
Despensa Stone Soup
2328 Fannin St, Houston, TX 77002
10 hs a 16 hs
Lunes 15 a viernes 19
Martha’s Kitchen
Sitio de comidas
322 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
11.30 hs a 12.30 hs
Martes 16 y jueves 18
Casa Juan Diego
Despensa drive-thru y walk-in
4818 Rose St, Houston, TX 77007
Martes: 7.30 hs a 11 hs / Jueves: 9 hs a 11 hs
Miércoles 17
Trinity East UMC
Despensa
2418 McGowen St, Houston, TX
14 hs a 17 hs
Jueves 18
BakerRipley (Ripley House)
Despensa móvil
4410 Navigation Blvd, Houston, TX
11 hs a 13 hs
Austin
|Día
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 15 a viernes 19
Trinity Center
Desayuno
304 East 7th St., Austin, TX
9 hs a 9.30 hs
Lunes 15 a viernes 19
Caritas of Austin
Despensa y almuerzos
611 Neches, Austin, TX 78701
11 hs a 12.30 hs
Lunes 15 a viernes 19
Austin Baptist Chapel
Desayuno y almuerzo
908 E. Cesar Chavez, Austin, TX
Desayuno: 9.30 hs / Almuerzo: 11 hs a 12.30 hs
Lunes 15 a viernes 19
APH - East Austin Center
Despensa de alimentos
211 Comal Street, Austin, TX
Lunes a jueves: 7.30 hs a 17 hs / Viernes: 8 hs a 12 hs
Lunes 15 a viernes 19
Serafina Pantry (Ladybird)
Despensa de alimentos
1320 Art Dilly Rd, Austin, TX
Lunes a jueves: 8 hs a 16 hs / Viernes: 10 hs a 12 hs
Martes 16
Our Lady of Guadalupe
Despensa
1206 E. 9th St, Austin, TX
10.15 hs a 12.30 hs
Catholic Charities Dallas: despensas disponibles esa semana
Catholic Charities Dallas también mantendrá su calendario de asistencia alimentaria fijo en el norte de Texas. La organización ofrece puntos de distribución en Dallas, Lancaster y Ennis, entre otras localidades.
|Día
|Ubicación
|Dirección
|Horario
Martes 16, jueves 18, miércoles 17 y viernes 19
Jan Pruitt Community Pantry
123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146
Martes y jueves: 8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs / Miércoles y viernes: 12 hs a 15 hs
Lunes 15
Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
9.30 hs a 11 hs
Jueves 18
Our Lady of Perpetual Help
7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235
9.30 hs a 11 hs
Martes 16 a viernes 19
Ennis Container Pantry
401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119
8 hs a 12 hs
Martes 16, jueves 18, miércoles 17 y viernes 19
Joe’s Pantry
8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251
Martes y jueves: 8 hs a 10 hs y 12 hs a 14 hs / Miércoles y viernes: 10 hs a 13 hs
A su vez, la asociación cuenta con un sistema de Mobile Community Pantries, una red de despensas móviles que acerca alimentos frescos y productos no perecederos a comunidades con dificultades de acceso. Sus unidades recorren más de 90 puntos de distribución ubicados en los nueve condados que integran la Diócesis de Dallas, con entregas programadas durante todo el mes.
|Día
|Lugar
|Dirección
|Horario
Lunes 15
Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
9 hs
Lunes 15
Grace Lutheran
2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119
13 hs
Martes 16
CBO / Christian Benevolent Outreach
1804 P Ave, Plano, TX 75074
7.45 hs
Martes 16
Lakeside Community Church
1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474
9 hs
Martes 16
Our Lady of the Lake
1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087
9 hs
Martes 16
St. Michaels Grand Prairie
2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052
9 hs
Martes 16
Northway Christian Church
7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
11.30 hs
Martes 16
St. Paul Parish Center
900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080
13 hs
Martes 16
Iglesia De Dios Dunamis Greenville
9801 Wesley Street, Greenville, TX 75402
13 hs
Miércoles 17
St. Patrick-Denison
314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020
9 hs
Miércoles 17
Shiloh Baptist Church
921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224
9 hs
Miércoles 17
Tyler Street Community Service Outreach
906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208
9 hs
Miércoles 17
St. Philip
8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227
9 hs
Miércoles 17
St. Francis-Lancaster
1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134
9 hs
Miércoles 17
Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza
404 Reed St., Honey Grove, TX 75446
13 hs
Miércoles 17
Human Rights Initiative of North Texas
2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204
13 hs
Miércoles 17
Cornerstone Church in Rowlett
4000 Dalrock Rd., Rowlett, TX 75088
13 hs
Miércoles 17
Cristo Rey
9701 San Leon Ave, Dallas, TX 75217
13 hs
Jueves 18
Victory in Him
301 W Knox St, Ennis, TX 75119
7.45 hs
Jueves 18
Oasis on the MT CHC
821 E Miller Rd., Garland, TX 75040
7.45 hs
Jueves 18
Immaculate Conception
3000 TX-22, Corsicana, TX 75110
7.45 hs
Jueves 18
City of Ferris
1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125
9 hs
Jueves 18
Our Lady of Perpetual Help
2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235
9 hs
Jueves 18
Bear Creek Community Church
2700 Finley Rd, Irving, TX 75062
9 hs
Jueves 18
My New House / New Hope Baptist Church
704 Ripley St., Ennis, TX 75119
9 hs
Viernes 19
Delafield Villa Apartments
4101 Delafield Villa Lane, Dallas, TX 75228
9 hs
Viernes 19
Faith Fellowship Missionary Baptist Church
4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052
9 hs
Viernes 19
Iglesia Episcopal San Bernabé
1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042
9 hs
Viernes 19
Gaston Christian Center
8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243
9 hs
Las cajas de alimentos del North Texas Food Bank para adultos mayores
El North Texas Food Bank ofrece cajas mensuales de alimentos a través del Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos que residen en el norte de Texas. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con estos requisitos:
- Tener 60 años o más.
- Vivir en uno de los condados cubiertos por el programa.
- Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.
Los residentes de Dallas, Collin, Ellis, Hunt, Kaufman, Fannin, Delta, Hopkins, Lamar, Grayson, Rockwall y Navarro pueden solicitar esta ayuda. Cada participante recibe una caja mensual con aproximadamente 35 libras (15,9 kilogramos) de comidas no perecederas suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
La inscripción debe realizarse en un centro de distribución autorizado, donde se solicita una identificación válida y datos sobre los ingresos brutos mensuales del hogar. Además, si la persona mayor no puede trasladarse hasta el punto de entrega, puede designar a un representante autorizado para completar el trámite o retirar los alimentos.
Cómo funciona el programa de verano que entrega alimentos gratuitos en Texas
El Central Texas Food Bank anunció la ampliación de su Programa de Comidas de Verano para asistir a niños y adolescentes durante el receso escolar. La iniciativa estará disponible hasta principios de agosto y prevé distribuir más de 240 mil comidas gratuitas a través de una red de más de 70 organizaciones comunitarias.
Según informó la entidad, el plan alcanzará a más de 4000 menores mediante dos modalidades: comidas preparadas que se sirven en centros comunitarios y entregas de cajas de alimentos en zonas rurales, donde el acceso a productos básicos suele ser más limitado.
La organización explicó que el programa busca compensar la interrupción de las comidas gratuitas o de precio reducido que muchos estudiantes reciben durante el ciclo lectivo. De acuerdo con sus estimaciones, uno de cada cuatro niños en la región enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria.
Además de las distribuciones presenciales, las familias pueden consultar el listado completo de sitios participantes y puntos de entrega de cajas de alimentos a través de la página oficial del programa de verano del banco de alimentos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Green card. El detalle del I-94 que puede aumentar el riesgo de terminar ante un juez migratorio
Cambio de prioridades. Los 12 bancos que disparan la financiación del sector petrolero espoleados por Donald Trump
Emprendedores. Hasta con green card: la regla que deja a los migrantes fuera de los préstamos
- 1
Suiza, el primer país del mundo que se plantea poner un límite a su población: “No a los 10 millones de habitantes”
- 2
Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas de hasta 90 km/h y un significativo derrumbe térmico: las zonas afectadas
- 3
Fujimori descarta el recuento total de votos mientras avanza la revisión de actas impugnadas en Perú
- 4
Un golpe que abre interrogantes sobre el futuro del Tren de Aragua, la banda que estiró sus tentáculos por toda la región