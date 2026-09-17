Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 73 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Estesureste

: 2 a 6 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.