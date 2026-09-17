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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 73 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
LA NACION