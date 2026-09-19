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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
LA NACION
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