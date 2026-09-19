Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sur

: 1 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.