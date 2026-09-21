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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION