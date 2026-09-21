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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
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