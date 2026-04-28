LA NACION

Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 59 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 22 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuatro tipos de medicamentos que consumimos y podrían aumentar el riesgo de demencia
    1

    Cuatro tipos de medicamentos que consumimos y podrían aumentar el riesgo de demencia

  2. Qué carrera eligió estudiar la princesa Leonor, heredera al trono de España
    2

    La princesa Leonor, heredera al trono de España, estudiará Ciencia Política en Madrid

  3. La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires el titular de la ARCA
    3

    La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires Andrés Vázquez, el titular de la ARCA

  4. Cómo River consiguió un préstamo gigante y es la envidia de los grandes clubes del mundo
    4

    River consiguió US$100 millones para cambiar el Monumental