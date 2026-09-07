1
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
LA NACION