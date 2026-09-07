Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de septiembre

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Estesureste

: 6 a 10 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.