Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 77 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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