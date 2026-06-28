LA NACION

Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 29 de junio al 3 de julio Britannica

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 29 de junio la temperatura rondará entre 77 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 2 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 3 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el “punto de quiebre” de los Milei: un Adorni golpeado y las conversaciones para la transición
    1

    Cómo fue el “punto de quiebre” de los Milei: un Adorni golpeado y las conversaciones para la transición

  2. El video del momento en que Ernestina Pais cruza las vías y la atropella el tren
    2

    El nuevo video del accidente de Ernestina Pais

  3. El look de Kelci Rose para alentar a Marcos Senesi en su debut mundialista con la selección
    3

    El look de Kelci Rose para alentar a Marcos Senesi en su debut mundialista con la selección argentina

  4. Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada: activaron un protocolo de seguridad
    4

    Amenaza de bomba en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada: activaron un protocolo de seguridad