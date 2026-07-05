LA NACION

Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 72 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 12%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 6 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 7 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 8 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 9 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 10 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas
  1. Un jugador de Paraguay le pegó un pelotazo a Mbappé por ignorarle un saludo y gritarle en la cara
    1

    Un jugador de Paraguay le pegó un pelotazo a Mbappé por ignorarle un saludo

  2. Compró una isla de Seychelles por solo US$273.000, la pudo vender por US$50 millones pero dijo que no
    2

    Compró una isla de Seychelles por solo US$273.000, la pudo vender por US$50 millones pero dijo que no

  3. Descubrieron una nueva especie de escorpión gigante que vivió hace más de 415 millones de años
    3

    Descubrieron una nueva especie de escorpión gigante que vivió hace más de 415 millones de años

  4. El excuñado de Insaurralde está procesado en un caso por sobreprecios en la obra pública
    4

    El excuñado de Martín Insaurralde está procesado en una causa por sobreprecios en la obra pública