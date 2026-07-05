Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 72 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Estesureste

: 9 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.